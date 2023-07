Con los “bolsos de López” como símbolo, Larreta promete que “terminará con los privilegios”

Las enumeró en la puerta del Monasterio Nuestra Señora de Fátima, el convento de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, donde en 2016 el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo llevó bolsos con u$s9 millones.

En la puesta también estuvieron acompañando Silvia Lospennato, precandidata a diputada nacional; Maricel Etchecoin, presidente de la Coalición Cívica de la provincia de Buenos Aires y Darío Kubar, concejal y precandidato a intendente de General Rodríguez.

“En estos últimos cuatro años retrocedimos. Volvimos a ver a los políticos abusando desde el poder mientras los argentinos sufrimos, en este gobierno kirchnerista, una de las peores crisis en décadas. Desde el vacunatorio VIP hasta las jubilaciones millonarias de la vicepresidenta, la Argentina de hoy es el reino de los privilegios. Y los privilegiados se sienten reyes” aseguró Larreta y completó diciendo que cada privilegio “que tiene un político es algo menos que tenemos todos los argentinos, vamos a terminar con eso”.

Así, el precandidato a presidente del PRO prometió que si gana las elecciones eliminará las jubilaciones de privilegio para presidente y vice, se reducirán a la mitad los cargos políticos en el Estado, se establecerá un tope de gastos para el Congreso, habrá ley de Ficha Limpia en todo el país, se transparentará el uso de los bienes del Estado, se obligará al presidente y sus ministros a poner su patrimonio en un fideicomiso ciego, y se transparentarán todas las audiencias políticas. De esa manera Larreta enumeró las propuestas que asegura implementaría si accede a la presidencia de la Nación.

“No somos todo lo mismo. No todos robamos. No todos queremos agarrarnos al poder con uñas y dientes para conseguir fueros. No todos tenemos causas por enriquecimiento ilícito”, resaltó Larreta.