Caso Adorni: los jóvenes que señaron el departamento son socios de la desarrolladora que construyó el edificio de la calle Miró Por Andrés Lerner + Seguir en









Este medio pudo corroborar que TJS Group, la constructora de Feijoo y Miano tiene una sociedad con MRC Construcciones, la desarrolladora a cargo del inmueble de Caballito.

Los empresarios aparecieron en el complejo entramado de la causa por la declaración del exfutbolista Hugo Morales, que fue propietario de la unidad durante dos décadas. NA

Todo pareciera estar relacionado en el caso Adorni. Esta semana dos nuevos nombres aparecieron en el centro de la escena. Se trata de Pablo Martín Feijoo y Leandro Miano, los jóvenes que señaron la propiedad del barrio de Caballito y que tienen parentescos familiares con Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, las financistas del jefe de Gabinete. Este medio pudo corroborar que Feijoo y Miano forman parte de la empresa constructora TJS Group, que según indica su página web tiene una sociedad con MRC Construcciones, la desarrolladora que construyó el edificio de la calle Miró.

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Los empresarios aparecieron en el complejo entramado de la causa por la declaración del exfutbolista Hugo Morales, que fue propietario de la unidad durante dos décadas. Morales dijo que la propiedad fue señada el año pasado por dos jóvenes. El avance de la investigación judicial arrojó rápidamente los nombres de los empresarios del rubro de la construcción.

Feijoo es hijo de Beatriz Alicia Viegas, una de las dos mujeres que le vendió el departamento de la calle Miró al 500 a Adorni pocos meses después de adquirirlo con una llamativa financiación. Miano también mantiene vínculos familiares con Sbabo y comparten un domicilio alternativo.

El círculo de relaciones Feijoo y Miano son integrantes TJS Group una empresa del rubro de la construcción que según dice su propia página web tiene una “sociedad con MRC Construcciones y su titular, el Arq. Mario Roberto Carpilovsca Zarate que le brinda la confiabilidad y estabilidad que el mercado demanda, y a su vez permite garantizar los tiempos de entrega pactados con cada uno de nuestros inversores”.

WhatsApp Image 2026-04-09 at 20.03.27 Ámbito pudo corroborar que MRC Construcciones es una desarrolladora que construyó muchos edificios en la zona de Caballito. Entre ellos, el de la calle Miró al 500, donde el jefe de Gabinete compró el año pasado su flamante departamento de 200 metros cuadrados, supuestamente a un precio de la mitad de lo que indican los valores de mercado.

Captura de pantalla 2026-04-09 a la(s) 3.16.56p. m. El dato que aporta este medio refuerza un circuito cerrado de relaciones para llevar adelante la operatoria. Los socios de la constructora que hizo el edificio señaron la propiedad. Luego pusieron la escritura a nombre de dos mujeres que resultaron ser sus familiares y que de forma poco conveniente vendieron el departamento en cuotas a una persona políticamente expuesta a pocos días de haberlo comprado. WhatsApp Image 2026-04-09 at 20.03.27-2 Allanamientos De forma complementaria, la Justicia dispuso el allanamiento de tres sucursales de la inmobiliaria Rucci, empresa que intervino en la venta del inmueble bajo sospecha que posee el funcionario en Caballito. Los procedimientos, buscaron reconstruir la trazabilidad de la operación realizada en la calle Miró al 500, por medio de préstamos privados otorgados por cuatro mujeres mayores con un ingreso económico que no coincide con la suma del crédito que le cedieron al funcionario, ya que serían jubiladas y empleadas públicas. El despliegue judicial coincidió con la declaración de la escribana Adriana Mónica Nechevenko ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py, quien busca identificar a los intermediarios de la operación y verificar cuáles fueron los valores reales de la transacción. Por su parte, Nechevenko negó tener algún tipo de vinculación con el origen del dinero y señaló que dichas operaciones fueron "normales" desde su visión profesional como escribana y que, por ese motivo, validó las escrituras.