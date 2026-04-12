Recorte de servicios: el Congreso alerta por ajuste en salud y transporte

La suspensión del programa Remediar y la deuda del PAMI, junto al cese de rutas en trenes y la reducción de frecuencia en colectivos repercutieron en iniciativas legislativas. Apuntan a la presentación de Manuel Adorni para reunir agendas.

El árbol no tapa el bosque. El Gobierno continúa implacable en su estrategia legislativa , aprobando en los tiempos que planifica los proyectos que anunció como prioritarios en el último verano. El cambio de la ley de Glaciares se sumó a la reforma laboral y al Régimen Penal Juvenil, tres propuestas que arribaron a sesión con la aprobación consabida de antemano. Aún así, en el Congreso comienzan a acumularse un listado de iniciativas que ponen foco en dos de las problemáticas que a la gestión nacional más se les achacó en la última semana: la provisión de servicios de salud y de transporte.

Casa Rosada volvió a bajar el mandato de recortar el gasto para repetir el superávit fiscal pero, después de dos años de despidos y discontinuaciones de programas, el stock de posibilidades se redujo. Ahora el objetivo son servicios que impactan en el humor social cotidiano. Ante ello, hay al menos cuatro bloques de la oposición presentando proyectos para contrarrestar las políticas del Ejecutivo, aunque desde el peronismo repiten que “con esta composición de la Cámara, es muy difícil que un proyecto que no quiera el oficialismo avance” . “ La necesidad que tienen hoy los gobernadores es lo que hace que Casa Rosada esté hoy sentado encima de la caja con fortaleza política” , interpretan.

Después de sostener una postura de desinversión sanitaria durante todo el 2025 , que tuvo como corolario el conflicto con el Hospital Garrahan , el Ministerio de Salud definió la suspensión del Programa Remediar -de medicamentos gratuitos- y llevó hasta el límite la deuda del PAMI con los prestadores . En transporte, y luego de dar de baja los trayectos ferroviarios emblemáticos de Retiro a Córdoba y Tucumán , comenzó a replicarse en el AMBA la reducción de la frecuencia de los colectivos, algo que ya ocurría en las provincias .

“Es hora de que la Corte Suprema resuelva estas situaciones y que ponga reglas y plazos claros para empezar a normalizar esto, porque eso hace la previsibilidad. Las provincias no pueden estar dependiendo de cuándo, cuánto y qué decida el Gobierno nacional”, apuntó el cordobés Juan Brügge (Provincias Unidas) en diálogo con Ámbito. Junto a ese reclamo, los pedidos de informes arrecian en ambas Cámaras del Congreso. Además de insistir en que todavía no recibieron respuestas, distintos bloques opositores coinciden en señalar una fecha próxima: el miércoles 29 de abril, cuando el jefe de Gabinete Manuel Adorni se presente en Diputados a defender la gestión. Hasta el momento es indescifrable el carril que tome esa jornada, en la que confluirán acusaciones personales con demandas por el recorte en servicios.

En el Gobierno ya no niegan dos situaciones: que no está garantizada la continuidad de Mario Lugones frente al Ministerio de Salud y que el recorte de prestaciones públicas no es una circunstancia, sino un objetivo. La noticia de la semana fue la confirmación de que el programa Remediar , que llegó a cubrir el 90% de las patologías frecuentes y crónicas (como la diabetes, enfermedades respiratorias, hipertensión), se suspendió . Había sido creado hace 24 años y estaba diseñado para fortalecer los centros de atención primaria y así descomprimir los de mayor complejidad.

Mientras ya hay iniciativas que piden por la recomposición del programa, que tuvo deterioros significativos previos en la distribución en las provincias (70% menos volumen de medicamentos en Tierra del Fuego y 55% menos en Buenos Aires, según informes de sus ministerio de Salud), el grueso de espacios opositores elevó propuestas vinculadas a la caída de prestaciones del PAMI, la obra social más importante del país. “El desastre de la administración del PAMI debe cerca de 500.000 millones de pesos en prestaciones a la red prestacional argentina en su conjunto. Sus beneficiarios son más de 5 millones que van a empezar a ver sus servicios de salud en riesgo”, sintetizó el tucumano Pablo Yedlin, miembros del bloque de Unión por la Patria, desde donde la pampeana Varinia Marín pidió sumar un artículo a la ley que creó el organismo, para que se estipule una garantía en la cobertura.

pami medicamentos La deuda del PAMI con prestadoras pone en peligro el servicio de salud.

Juan Brugge ejemplificó lo que ocurre con esta medida del oficialismo: ”En la ciudad de Marcos Juárez directamente se discontinuaron los pagos del PAMI con la clínica más importante. Ahora los afiliados tienen que viajar 100 kilómetros para ser atendidos en la ciudad de Villa María, pero si el jubilado requiere internación va a encontrar Villa María sobrecargada y la única derivación posible es la ciudad de Córdoba. Hoy hay jubilados que viajan 270 kilómetros de su hogar para recibir un tratamiento”. “Se está rompiendo todo el esquema de equilibrio que existía en lo que hace a la financiación del sistema de salud por la decisión evidente del Gobierno de recortar”, remató.

A este escenario se le sumó un proyecto de tres bloques para declarar la Emergencia Nacional en Salud Sexual, cuya pretensión es asegurar por dos años la provisión de servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento, educación y acceso a medicación para enfermedades de transmisión sexual. El propio Ministerio de Salud informó en 2025 que crecieron 20,5% los casos de sífilis comparados al 2024 y que en la Argentina viven 140.000 personas con VIH. La puja por su tratamiento se dará en las instancias de comisiones. En el Senado, la Comisión de Salud no está aún conformada, mientras que en Diputados el oficialismo logró imponer al jujeño Manuel Quintar como presidente, cuyo antecedente directo es haber dirigido la Comisión de Justicia.

Transporte: al cese de rutas ferroviarias se añade reducción de servicios de colectivos

La tendencia hasta el 2023 era de alza: unas 700.000 personas habían utilizado el tren en la la temporada de verano de ese año. Dos de las rutas más elegidas eran las que unían Retiro con las capitales de Córdoba y Tucumán. Desde octubre del 2025, esos servicios ya no se pueden hacer, lo que motivó a requerimientos de la senadora tucumana Beatriz Ávila (Independencia) y del propio Juan Brugge. “En el sudeste de Córdoba hay una producción impresionante de maní que salen al mundo, pero las vías férreas les pasan por la cara a las empresas. No hay capacidad rodante porque no hay inversión, lo que lleva a que el interior del país haya quedado desconectado totalmente de las posibilidades de los puertos. Ni hablar del tema de los pasajeros”, ilustró.

El transporte volvió a ser noticia esta semana por la reducción de frecuencia de los colectivos en el AMBA, práctica que puede constituirse como permanente de no mediar una nueva política de subsidios o un encarecimiento de las tarifas, que ya representa el 47% de la canasta de servicios de una familia. La respuesta, hasta el momento, fue proponer sanciones para las empresas de colectivos que alteren la frecuencia. Las soluciones opositoras van desde la creación del Fondo Federal del Transporte Automotor de Pasajeros (del peronista Diego Giuliano) a la exigencia de reconversión de todos los colectivos a GNC o a biodiesel (de Brugge).

“No creo que avance un fondo que el Gobierno no quiera sacar, salvo que el tema del transporte escale y algunos diputados vean que tienen que ponerse del otro lado del conflicto”, indicaron a este medio desde Unión por la Patria, bloque desde donde veinte legisladores firmaron un reclamo para que el impuesto a los combustibles sea destinado al mantenimiento vial. Ese mismo reclamo había conseguido media sanción en el Senado en julio del 2025 y motivó la creación Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), que pide que esos fondos sean derivados a subsidios para mantener tarifas de colectivos. ¿Será suficiente para disuadir a los actuales aliados provinciales del Gobierno? Mantenerlos junto a ellos y atravesar el mes de abril puede ser crucial para que el Gobierno atenúe estos frentes abiertos.