Hoy regresa la misión Artemis 2 a la Tierra: a qué hora será y cómo seguirlo en vivo

Durante su ingreso a la atmósfera terrestre, la nave Orión deberá soportar temperaturas cercanas a los 2.700 °C y velocidades superiores a los 40.000 km/h.

Podés seguir la transmisión en vivo, a través del sitio web de la NASA o su canal de YouTube.

Hoy, Artemis II se prepara para regresar a la Tierra . Después de diez días de viaje y más de un millón de kilómetros recorridos, incluido un sobrevuelo alrededor de la Luna , la nave iniciará un descenso que concentra el mayor riesgo de toda la misión de la NASA.

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El reingreso a la atmósfera terrestre pondrá a prueba sistemas que nunca antes fueron utilizados con tripulación en este tipo de trayectoria. Orión deberá soportar temperaturas cercanas a los 2.700 °C y velocidades superiores a los 40.000 km/h , en una secuencia que no admite errores .

Si sale según lo previsto, culminará con un amerizaje controlado en el océano Pacífico , frente a la costa de San Diego , donde equipos de rescate esperan para recuperar a los cuatro astronautas. A continuación, conocé los detalles.

El regreso de Artemis II es el tramo más peligroso de toda la misión y todo comienza antes de tocar la atmósfera. La nave debe desprenderse de su módulo de servicio para dejar expuesto el escudo térmico , una pieza clave que será la única barrera para proteger a la tripulación .

Luego, los motores de control orientan la cápsula para iniciar el descenso con un ángulo extremadamente preciso: alrededor de -5,8° respecto del horizonte.

Ese número no es un detalle menor, sino una condición crítica. Si el vehículo entra demasiado inclinado, la fricción con el aire generará una carga térmica y estructural que podría desintegrarla. Si es demasiado bajo, puede "rebotar" sobre la atmósfera y quedar perdida en el espacio, sin capacidad de corregir su trayectoria.

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Superado ese punto, comienza el reingreso. Orión se mete en la atmósfera a más de 40.000 km/h, lo que genera un fenómeno de plasma incandescente a su alrededor. En ese momento, la temperatura externa ronda los 2.700 °C y la nave queda envuelta en una especie de “bola de fuego”.

Durante varios minutos, además, se interrumpen las comunicaciones, dejando a la tripulación sin contacto con el control terrestre.

El escudo térmico ahora es el protagonista. Está compuesto por una estructura de titanio recubierta con 186 bloques de material ablativo (Avcoat), diseñados para desgastarse de forma controlada y disipar el calor.

Sin embargo, el antecedente de Artemis I, donde se detectaron desprendimientos de material, obligó a la NASA a revisar el sistema. Para esta misión, se ajustó el perfil de reingreso, optando por una trayectoria más directa que reduce el tiempo de exposición al calor, pero exige mayor precisión.

artemis ii

Una vez que la cápsula logra atravesar la fase más caliente y recupera comunicaciones, comienza la desaceleración. A unos 7.600 metros de altura se libera la cubierta frontal y se despliega un primer conjunto de paracaídas piloto.

Más abajo, cerca de los 2.900 metros, entran en acción los tres paracaídas principales, que reducen la velocidad de más de 500 km/h a 27 km/h antes del impacto con el agua.

El amerizaje también implica riesgos. La cápsula puede caer en distintas posiciones (vertical, invertida o lateral), por lo que cuenta con airbags inflables para estabilizarse.

“Los tres hitos principales son: ver los tres paracaídas, confirmar que la cápsula es segura para aproximarse y comprobar que la escotilla pueda abrirse”, explicó Lili Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación de Artemis, en una rueda de prensa.

rescate artemis 1 Rescate de Artemis I, en el océano Pacífico, frente a la costa de Baja California, México, el 11 de diciembre de 2022. Mario Tama vía AP Archivo

Medidas de emergencia de la NASA

Antes del regreso, la tripulación realizó simulaciones. Una de ellas consistió en ensayar cómo protegerse ante una tormenta solar, utilizando los materiales disponibles dentro de la cápsula para improvisar un refugio contra la radiación.

También llevaron a cabo pruebas de pilotaje manual, en las que debieron orientar la nave sin depender completamente de los sistemas automáticos.

En paralelo, repasaron todos los procedimientos de reingreso y amerizaje, incluyendo escenarios de falla. Esto abarca desde problemas en los sistemas de control hasta inconvenientes con el equipamiento interno, como el sistema de gestión de desechos, que tuvo problemas durante la misión.

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En tierra, el operativo es igualmente complejo. La agencia desplegó un dispositivo conjunto con la Marina de Estados Unidos que incluye buques, helicópteros, buzos especializados y aviones de apoyo listos para actuar ante cualquier eventualidad.

Se contemplan escenarios de amerizaje fuera de la zona prevista, dentro de una amplia franja del océano Pacífico.

Además, los equipos deben evaluar posibles riesgos al acercarse, como la presencia de sustancias peligrosas (por ejemplo, amoníaco del sistema de enfriamiento), condiciones del mar o restos estructurales.

Una vez recuperados, los astronautas serán trasladador al buque USS John P. Murtha para controles médicos.

A qué hora está previsto el reingreso a la atmósfera y amerizaje

El cronograma oficial establece que el regreso de Artemis II se concretará hoy viernes 10 de abril. El momento clave será el amerizaje, previsto para las 21:07 horas en Argentina.

Minutos antes de ese horario se producirá el ingreso a la atmósfera, que marca el inicio de la fase más intensa del descenso. Desde ese punto, la secuencia completa (la desaceleración, el apagón de comunicaciones y el despliegue de paracaídas) se desarrolla en minutos.

En caso de que todo suceda tal como está previsto, en menos de dos horas la cápsula y la tripulación deberían estar a bordo del buque de recuperación.

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Artemis 2: cómo ver en vivo el regreso a la Tierra

Para seguir la misión en tiempo real, hay varias opciones. La primera es AROW, el sitio web de la NASA, donde se publica información actualizada minuto a minuto, y se transmite en vivo y en 3D la ubicación de la nave.

También se puede acceder desde la app oficial de la agencia o a través de su canal de YouTube.

Los especialistas recomiendan conectarse al menos una hora antes del horario previsto, ya que la cobertura incluirá el seguimiento de las maniobras finales y el ingreso a la atmósfera.

Además, se emitirán informes técnicos y comentarios de profesionales que explicarán cada etapa del descenso.