Guerra en Medio Oriente EN VIVO: EEUU e Irán negocian en Pakistán, en medio de un alto al fuego que pende de un hilo

El alto al fuego acordado entre EEUU e Irán días atrás lejos estuvo de terminar la tensión en Medio Oriente. El acuerdo mostro su debilidad, luego de que ambos lados del mostrador elevaran reclamos sobre el alcance de la tregua temporal. Entre los principales puntos de demanda, desde Teherán exigieron que el acuerdo incluya al Líbano, a raíz de la persistencia de los ataques de las fuerzas israelíes sobre la capital, Beirut. Inicialmente, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que dicho conflicto "era una escaramuza separada" aunque tras las amenazas iraníes, el líder republicano busca llegar a un entendimiento que reabra definitivamente el estrecho de Ormuz.
Día clave para la guerra en Medio Oriente: comienzan las negociaciones entre EEUU e Irán
La región de Medio Oriente atraviesa una jornada de expectativas y momentos clave a partir de las negociaciones esperadas entre EEUU e Irán, que se celebran este sábado en I slamabad, Pakistán. Ambas delegaciones ya se encuentran en territorio y se reunieron con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, previo a las conversaciones.
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