Guerra en Medio Oriente EN VIVO: EEUU e Irán negocian en Pakistán, en medio de un alto al fuego que pende de un hilo

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Donald Trump advirtió sobre una posible ofensiva contra Irán si fracasan las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia a Irán en medio de las negociaciones en Pakistán, al asegurar que su país se prepara para una posible escalada militar si no se alcanza un acuerdo.

En declaraciones al New York Post, el mandatario afirmó que las fuerzas estadounidenses ya se encuentran reforzando su capacidad bélica en la región.

“Estamos llevando a cabo un rearme. Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas; incluso mejores que las que utilizamos anteriormente, con las cuales los hicimos pedazos”, sostuvo.

Trump fue aún más contundente al referirse al posible desenlace de las conversaciones: “Y si no logramos un acuerdo, las utilizaremos; y las utilizaremos de manera muy efectiva”.