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11 de abril 2026 - 09:48

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: EEUU e Irán negocian en Pakistán, en medio de un alto al fuego que pende de un hilo

EEUU, Irán y una paz que pende de un hilo.

EEUU, Irán y una paz que pende de un hilo.

Por Imagen generada con IA

Este será el encuentro de representantes de cada país más importante desde la crisis de rehenes desde 1979. A pesar del cese temporal de las hostilidades, la tensión en Medio Oriente sigue creciendo, tras los ataques de Israel y los reclamos de Teherán para incluir a sus aliados en la tregua.

El alto al fuego acordado entre EEUU e Irán días atrás lejos estuvo de terminar la tensión en Medio Oriente. El acuerdo mostro su debilidad, luego de que ambos lados del mostrador elevaran reclamos sobre el alcance de la tregua temporal. Entre los principales puntos de demanda, desde Teherán exigieron que el acuerdo incluya al Líbano, a raíz de la persistencia de los ataques de las fuerzas israelíes sobre la capital, Beirut. Inicialmente, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que dicho conflicto "era una escaramuza separada" aunque tras las amenazas iraníes, el líder republicano busca llegar a un entendimiento que reabra definitivamente el estrecho de Ormuz.

En este contexto, este sábado se erige como una jornada clave ya que se celebran negociaciones entre Irán y EEUU en Islamabad, Pakistán. Ambas delegaciones ya se encuentran en territorio y se reunieron con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, previo a las conversaciones mientras el encargado de la diplomacia estadounidense es el vicepresidente J.D. Vance.

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Día clave para la guerra en Medio Oriente: comienzan las negociaciones entre EEUU e Irán

DONALD TRUMP MOJTABA JAMENEI (1)

La región de Medio Oriente atraviesa una jornada de expectativas y momentos clave a partir de las negociaciones esperadas entre EEUU e Irán, que se celebran este sábado en I slamabad, Pakistán. Ambas delegaciones ya se encuentran en territorio y se reunieron con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, previo a las conversaciones.

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Donald Trump advirtió sobre una posible ofensiva contra Irán si fracasan las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia a Irán en medio de las negociaciones en Pakistán, al asegurar que su país se prepara para una posible escalada militar si no se alcanza un acuerdo.

En declaraciones al New York Post, el mandatario afirmó que las fuerzas estadounidenses ya se encuentran reforzando su capacidad bélica en la región.

“Estamos llevando a cabo un rearme. Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas; incluso mejores que las que utilizamos anteriormente, con las cuales los hicimos pedazos”, sostuvo.

Trump fue aún más contundente al referirse al posible desenlace de las conversaciones: “Y si no logramos un acuerdo, las utilizaremos; y las utilizaremos de manera muy efectiva”.

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La guerra en Medio Oriente impulsó la inflación en EEUU a su mayor aumento en cuatro años

La inflación en Estados Unidos registró en marzo su mayor incremento mensual en los últimos cuatro años, en un contexto marcado por la guerra en Medio Oriente y el impacto directo sobre los precios de la energía.

donald trump venezuela
La inflación de EEUU se disparó por la guerra.

La inflación de EEUU se disparó por la guerra.

Según datos oficiales de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,9% mensual, el mayor avance desde 2022. En términos interanuales, la inflación alcanzó el 3,3%.

El principal factor detrás de esta aceleración fue el fuerte encarecimiento de los combustibles, que explicó cerca del 75% de la variación mensual.

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