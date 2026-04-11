Los gobernadores blindan las reformas de Javier Milei pero crece la preocupación por el deterioro en las provincias

La Casa Rosada habilitó fondos a los distritos vía ATN, ANSES y adelantos de coparticipación y sostuvo la alianza con los mandatarios dialoguistas. Paritarias sin fin, crisis en economías regionales y la situación del transporte encienden las alarmas en el territorio.

Javier Milei reforzó esta semana su alianza con los gobernadores dialoguistas y habilitó el envío de fondos a las provincias a través de distintos mecanismos, con el objetivo de avanzar con su agenda de reformas. Pese a los giros, el escenario en los distritos acusa signos de deterioro social, con paritarias abiertas, preocupación entre los intendentes y alarma en distintos sectores productivos.

Urgido de victorias en una hora compleja, el Gobierno busca pasar página del escándalo Adorni y recuperar la agenda. Por eso, la luz verde de la Cámara de Diputados a la reforma de la ley de Glaciares fue un soplo en el desierto. Claro que el oficialismo no lo logró en soledad, sino con el auxilio habitual de los caciques cercanos. Así, acompañaron votos de Tucumán , Catamarca , Salta , Jujuy, San Juan y Mendoza , entre otros.

En la antesala de la sesión, la gestión libertaria procuró distintos gestos a las jurisdicciones con el objetivo de blindar la iniciativa. El lunes, por caso, Milei habilitó $400.000 millones en concepto de adelantos por coparticipación federal para 12 distritos. Lo curioso del caso fue que incluyó a dos terruños comandados por líderes opositores: La Rioja y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Para esa decisión fue clave el ministro del Interior, Diego Santilli , quien advirtió sobre la delicadeza del escenario en algunas provincias, indistintamente de banderías políticas. Entre los gobernadores, al "Colo" se le reconoce su imaginación para conseguir cosas en tiempos de austeridad. Desde avales a créditos, hasta obras, pasando por tierras y concesiones, todo suma ante la escasez. "Por ahí le piden diez y les consigue cinco, pero eso ya es un montón", graficó un conocedor del ministerio.

La llegada de fondos frescos tiene como subtexto la admisión del Gobierno sobre el panorama delicado en todo el territorio. No es un triunfo total para los caciques: se trata de dinero que deberán devolver antes del fin del año fiscal, de acuerdo a lo dispuesto en el Boletín Oficial.

La caída sostenida de la coparticipación federal, que significa menos recursos clave para sostener servicios y obras públicas. El deterioro de las rutas nacionales por la falta de obras.

“Nos adelantan fondos que nos corresponden, pero nos obligan a devolverlos. Nos dan por un lado y nos quitan por el otro”, advirtió el tucumano Osvaldo Jaldo, aliado legislativo clave para La Libertad Avanza (LLA).

El martes, además, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, rubricó acuerdos por $160 mil millones para dos cajas jubilatorias locales: $120 mil millones para Santa Fe, a pagarse en 12 cuotas de $10 mil millones; y $40 mil millones para Corrientes, que se abonarán de a $4 mil millones durante 10 meses. Forma parte de un torniquete para frenar la sangría en un frente histórico de los distritos que mantienen sus propios sistemas previsionales. Celebraron los gobernadores radicales Maximiliano Pullaro y Juan Pablo Valdés.

También hubo desembolsos vía Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Según un estudio de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), siete provincias se hicieron de $27 mil millones en la antesala del debate por la reforma de la ley de Glaciares. Se trata de Misiones, Corrientes, Chubut, Jujuy, Neuquén, Salta y Santa Cruz. Los diputados de esos oficialismos aportaron votos positivos, con excepción de los neuquinos, que optaron por la abstención.

Previamente, entre el 19 y el 20 de marzo, la Casa Rosada ya había girado $47 mil millones a 11 provincias.

Preocupación en las provincias por el escenario social

A pesar de los movimientos, la situación en el territorio se pone espesa. Los intendentes ganan protagonismo al ritmo de demandas que van in crescendo. La semana pasada, una reunión del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) en Paraná dejó como saldo un duro documento, que incluye reclamos varios a Nación y una denuncia de "asfixia financiera crítica", así como también un pedido de audiencia con Diego Santilli. Para colmo, en el horizonte asoma el medio aguinaldo de junio, un desafío para las alicaídas arcas.

Este martes, además, la Federación Argentina de Municipios (FAM) realizará un scrum al Ministerio de Economía para presentarle un documento crítico a Luis Caputo en reclamo de fondos. La situación en la provincia de Buenos Aires no es fácil. La gestión de Axel Kicillof le exige a Nación, solo para su caja previsional, cerca de $2,2 billones adeudados. A eso se suman cortes en pagos a proveedores y parálisis de obras clave.

Por eso, el gobierno bonaerense participará de la jugada al Palacio de Hacienda. Incluso podría ponerse al frente el propio Kicillof, según deslizaron en La Plata.

“Se propuso dejar de contar monedas en soledad y marchar juntos para exigir respuestas. Lo que vivimos hoy en los barrios no tiene precedentes", indicaron desde la FAM, luego de un Zoom el miércoles pasado que nucleó a diversos jefes comunales del país. Como trasfondo, subyace una caída marcada de la coparticipación federal, que tiene impacto en las intendencias. Algunos de sus líderes denuncian mermas de entre el 17% y el 20% en lo que va del año.

Intendentes COFEIN El Consejo Federal de Intendentes se reunión en Paraná y advirtió por la situación de los municipios.

En paralelo, los intendentes tucumanos se reunieron con el ministro del Interior local, Darío Monteros, junto al que trazaron un balance sobre la coyuntura. “La situación económica es preocupante debido a la baja en el consumo y la reducción de la coparticipación, lo que limita los recursos de la provincia. A pesar de los anuncios del Gobierno nacional sobre el envío de fondos, en realidad no se están entregando todos los recursos necesarios", dijo Enrique Orellana, a cargo de Famaillá.

Hay otros hechos que mantienen en guardia a los gobernadores. Las protestas policiales que se repitieron en Santa Fe, Catamarca y Jujuy encendieron las alarmas. Además, continúan abiertos conflictos con docentes y estatales. En Córdoba, Martín Llaryora no logra sellar la paritaria de los trabajadores de la educación y rige la conciliación obligatoria. Este jueves, las partes se reunieron por casi cinco horas sin llegar a una resolución, pero no hubo oferta del gobierno. El próximo martes habrá un nuevo round. Los gremios santafesinos del sector reeditaron la carpa blanca en formato itinerante y la instalaron en Rosario.

En Misiones, los productores yerbateros acudirán a la Justicia contra Nación con el acompañamiento del gobernador Hugo Passalacqua. Al respecto, su vice, Lucas Romero Spinelli, advirtió que "hoy los productores de hoja verde y muchas pymes yerbateras no logran cubrir sus costos" y que "negar la crisis es mentir", graficó romero Spinelli.

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Negar la crisis es mentir.



Si, como ha ocurrido, el consumo se sostiene y las exportaciones crecen, el problema no es la actividad, sino cómo se distribuye el valor de la cadena.



… — Lucas Romero Spinelli (@lucasaromero) April 9, 2026

No muy distinta es la situación en Mendoza. Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el año pasado los argentinos consumieron 15,77 litros de vino per cápita, el valor más bajo del que se tiene registro. A la par, las exportaciones cayeron a su nivel inferior desde 2009, registrando apenas u$s661 millones en 2025. El 2026 tampoco empezó de la mejor manera: la contracción de ventas fue del 2,2% entre enero y febrero.

Tal vez la muestra más cabal del estado de las cosas fueron las largas filas y las postales de colectivos abarrotados de gente que se registraron en la ciudad de Buenos Aires, consecuencia de la reducción de frecuencias por el aumento del gasoil y la imposibilidad de las empresas de cubrir el rojo. Entre los testimonios de los usuarios se repitió una irritación que excedió al transporte y se plasmó en quejas de diverso tipo.

Este viernes, la inflación que mide CABA registró un aumento mensual del 3% en los precios, anticipando el dato nacional que dará a conocer el INDEC el martes próximo. No se espera que sea auspicioso para el Gobierno.