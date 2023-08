Council: sin grandes aplausos, Milei insistió en dolarizar y cerrar el Central

“Es el único cambio serio es La Libertad Avanza (LLA)”, dijo el candidato triunfador de las PASO y aseguró que “una Argentina mejor es posible porque los argentinos han despertado a las ideas de la libertad”. No hubo grandes aplausos durante su discurso en el Hotel Alvear.

El candidato también se refirió al ingreso de la Argentina a los BRICS. “Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas...”, aseguró y puntualizó: “Nuestro alineamiento internacional es Estados Unidos e Israel”. Con todo, buscó aclarar que esto no significa que los empresarios no puedan comerciar con China o con Brasil libremente, sino que se refería al posicionamiento geopolítico.

Dolarización

Entre sus propuestas de reforma, volvió a recalcar su idea de avanzar hacia una dolarización y hacia el cierre del BCRA. El argumento: “Nadie quiere tener pesos porque los emite el político argentino”. Sin dar precisiones, aseguró que hoy cuenta con cuatro propuestas técnicas para dolarizar y que está abierto a escuchar otras. La iniciativa no pareció convencer del todo a los empresarios que, luego, conversaban en los pasillos del Alvear, quienes se preguntaban sobre la viabilidad de las políticas que quiere implementar Milei.