El dólar blue volvió a subir este martes, cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue avanzó por segunda jornada consecutiva y estiró la brecha con el oficial
El tipo de cambio informal volvió a escalar dentro de la franja de los $1.400 y ya trepó $15 en lo que va de la semana.
-
Mercado: el dólar oficial cayó, los bonos anotan mayoría de bajas y ADRs avanzan a paso firme
-
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 5 de mayo
El billete informal se puso al nivel de dólar minorista en el Banco Nación (BNA) y estiró la brecha con el dólar mayorista a un 1,6%. En lo que va de la semana, el tipo de cambio paralelo ya subió $15 y se recuperó de la baja acumulada durante el mes de abril.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, martes 5 de mayo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.393 para la venta.
Valor del CCL hoy, martes 5 de mayo
El dólar CCL opera a $1.486,85 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,7%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 5 de mayo
El dólar MEP opera a $1430,21 y la brecha con el dólar oficial es de 2,7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 5 de mayo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,5.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 5 de mayo
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.478,87, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 5 de mayo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s81.543,47, según Binance.
- Temas
- Dólar Blue
- Dólar
- reservas del BCRA
- BCRA
Dejá tu comentario