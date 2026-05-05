El dólar blue avanzó por segunda jornada consecutiva y estiró la brecha con el oficial

El tipo de cambio informal volvió a escalar dentro de la franja de los $1.400 y ya trepó $15 en lo que va de la semana.

El dólar blue volvió a subir este martes.

El dólar blue volvió a subir este martes, cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

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El billete informal se puso al nivel de dólar minorista en el Banco Nación (BNA) y estiró la brecha con el dólar mayorista a un 1,6% . En lo que va de la semana, el tipo de cambio paralelo ya subió $15 y se recuperó de la baja acumulada durante el mes de abril.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.393 para la venta .

El dólar CCL opera a $1.486,85 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,7% .

El dólar MEP opera a $1430,21 y la brecha con el dólar oficial es de 2,7% .

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 5 de mayo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,5.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 5 de mayo

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.478,87, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 5 de mayo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s81.543,47, según Binance.