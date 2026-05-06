Por qué no deben sacarse las pastillas del blister y cómo almacenar correctamente la medicación

Una práctica muy común puede alterar la efectividad de los remedios y generar riesgos si no se respeta la forma correcta de conservación.

Hay que ser cuidadoso a la hora manipular la medicación fuera de su empaque original.

Para muchas personas, sacar los comprimidos de su envoltorio para guardarlos en pastilleros o frascos se volvió una práctica bastante habitual. Si bien esta costumbre parece inofensiva, en realidad puede afectar directamente la calidad del tratamiento indicado por un profesional, poniendo en riesgo tu salud .

Cada fármaco está diseñado con condiciones específicas de conservación, por eso, alterar ese entorno original puede modificar su composición y reducir su efecto esperado . Los expertos recomiendan conocer estos detalles para evitar errores que parecen menores, pero que impactan en el organismo.

Aunque es una práctica común, sacar las pastillas del blíster no siempre es lo recomendado si no se van a consumir en el momento.

El blíster no solo se encarga de cumplir una función de empaque, también actúa como una barrera pensada para proteger cada comprimido frente a factores externos que pueden dañarlo con el paso del tiempo. Uno de los principales riesgos es la humedad, ya que al absorber el agua del ambiente, la medicación puede ablandarse o desarmarse antes de su consumo, lo que altera su estabilidad química y reduce su potencia.

La luz también influye, porque algunos principios activos reaccionan ante la exposición lumínica, lo que modifica su estructura . Por eso, los envases suelen incluir capas opacas o de aluminio que bloquean ese efecto. El contacto con el aire también se tiene que tener en cuanta ya que el oxígeno puede generar procesos de oxidación que afectan la eficacia del producto.

Además, el blíster cumple un rol fundamental en la identificación de fármaco. Ahí mismo figuran datos como el nombre, la dosis y la fecha de vencimiento, al no tener esa información visible, aumenta el riesgo de confusión, sobre todo cuando se consumen varios medicamentos similares.

También hay una cuestión de higiene, porque al manipular comprimidos para trasladarlos a otro recipiente, estos entran en contacto directo con las manos, lo que puede transferir suciedad o bacterias. Incluso hay que tener en cuenta que este tipo de envase ofrece una protección extra frente a niños, ya que resulta más difícil de abrir que otros formatos.

Pastillas Existe una manera segura y organizada de almacenar tus medicamentos en casa. Pexels

Cómo almacenar correctamente y organizar mi medicación

Para mantener el orden de manera segura, se tienen que aplicar algunos criterios. Para empezar, la clave está en conservar el envase original siempre que sea posible. Un gran truco consiste en recortar el blíster con tijera, sin dañar la parte sellada para mantener cada dosis protegida dentro de un organizador semanal, sin perder sus propiedades.

Para quienes toman varios fármacos, se puede dividir la organización por momentos del día. Por ejemplo:

caja para la mañana

caja para la noche

caja para uso eventual

Dentro de cada una, es primordial guardar los medicamentos en su caja original junto al prospecto. Incluso se recomienda el uso de etiquetas, por ejemplo con colores, para ayudar a identificar rápidamente cada toma. También es recomendable armar una lista visible con la información básica:

nombre del medicamento

motivo del tratamiento

dosis exacta

horario de ingesta

A la hora de almacenar los comprimidos, hay que evitar lugares con humedad o cambios bruscos de temperatura. El baño y la cocina no son buenas opciones, pero un espacio seco, fresco y sin luz directa es mucho más seguro. Además, para no quedarse sin stock, se puede dejar una nota que recuerde solicitar una nueva receta.

pastillas anticonceptivas Es importante tener cuidado al momento de manipular las pastillas fuera del blíster, ya que su composición y propiedades pueden verse alteradas. PEXELS

Por qué no se deben partir las pastillas para tomarlas

Dividir un comprimido solo es seguro dependiendo del diseño del medicamento. Algunos incluyen una ranura en el centro, marca que indica que fueron creados para dividirse en partes iguales sin alterar su funcionamiento. Pero cuando no existe esa línea, lo mejor es no cortarlos.

Aunque muchos no lo sepan, la mayoría de las pastillas tienen recubrimientos especiales que cumplen con funciones específicas. Ese recubrimiento puede proteger el principio activo del ácido del estómago o permitir una liberación gradual en el organismo. Al romper esa capa, el medicamento puede perder su efecto o actuar de forma incorrecta.

Otro problema está en la precisión en la dosis. Al partir un comprimido sin una guía, es difícil lograr mitades exactas, lo que puede generar que una parte tenga más cantidad de sustancia que la otra y eso afecte el tratamiento. También existen comprimidos diseñados para una liberación prolongada, al dividirlos, se altera su comportamiento en el cuerpo.

La mejor forma de actuar ante la duda es revisar el prospecto, ya que ahí se especifica si el medicamento admite una división. Respetar la forma original del comprimido y su envase son condiciones que garantizan que el tratamiento funcione como fue pensado.