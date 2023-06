Crisis en Huracán

El defensor de Huracán Fernando Tobio apuntó contra algunos de sus compañeros tras la derrota ante Guaraní en la Sudamericana, que marcó el fin del ciclo de Sebastián Battaglia como DT, y Gabriel Gudiño recogió el guante al cruzar sus declaraciones. “Me llena de orgullo tener compañeros de 18 o 20 años que ponen la cara por el club. Otros por un dolorcito no están y no dan la cara. Eso a mí me molesta mucho y se hace todo muy difícil”, expresó Tobio. Ante esto, Gudiño profundizó la interna al responderle, dado que el exjugador de San Lorenzo no viajó a Paraguay por un golpe en el empeine. “Yo no viajé porque tengo un golpe en el empeine. Si viajaba no podía competir, y para no estar al 100 % prefería cuidarme. Si uno no puede parar la pelota y pegarle, no puede competir”, manifestó.