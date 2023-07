Derrota PJ en San Juan: razones y suspicacias del día después

sin chance. Sergio Uñac no pudo presentarse por un nuevo mandato.

A diferencia de San Luis, donde Adolfo Rodríguez Saá dio los avales al lema cambiemita de Poggi y dejó aislado a su hermano Alberto, en San Juan el punto de partida fue el buscado. José Luis Gioja ingresó al frente peronista, a priori para recolectar votos para Uñac. Antes de la Corte, para el actual gobernador; y luego del fallo que lo inhabilitó, para su hermano Rubén. Sin embargo, con los porotos finales, la ecuación se invirtió y fue Gioja el más votado del lema, con un impensado desplome de la fórmula que encabezaba Rubén Uñac, caída que levantó sospechas en el giojismo. Orrego, no obstante, sacó más votos que ambos y se cargó a los dos apellidos que dominaron la política sanjuanina los últimos veinte años.

Quejas

“Tuvimos que votar por segunda vez porque así lo que quiso la Corte. Acatamos, pero cuando ves después que en el caso de intendentes bonaerense y en Formosa resolvieron una cosa distinta, marca cierta intencionalidad”, decía Sergio Uñac a Ámbito en la tarde del domingo. Es que el 14 de mayo, cuando se eligieron diputados e intendentes, si hubiese contado la categoría gobernador -que no llegó a sacarse de las boletas-, Sergio Uñac hubiese accedido al tercer periodo de gestión.

Por eso el enojo del mandatario con el máximo tribunal. “Pichetto vino y preanunció lo que ocurrió. Intimó a la Corte desde acá mediáticamente para que pasara lo que pasó”, siguió, para afirmar luego que llevaría el caso ante la Corte Interamericana. “No se puede definir en 30 días con la mitad de la biblioteca para un caso y con la mitad de la biblioteca para otro. Lo que digo es: Formosa e intendentes bonaerenses está bien definido, y para San Juan en la misma sentencia dicen que yo puedo presentarme pero que ellos abonan la periodicidad de los funcionarios… la verdad que no se entiende”, dijo.

No obstante, más allá de la Corte, en el PJ se ponía el foco en la participación y en la comparativa con los resultados de mayo. “Tendría que haber hecho como Manzur, que suspendió todas las elecciones para que se votara el mismo día gobernador e intendentes”, decía una espada peronista, en referencia al tucumano, quien en situación análoga llevó los comicios al 11 de junio en todos los estamentos.

En San Juan, el 14 de mayo el frente peronista se había quedado con 15 de las 19 intendencias (14 Uñac y 1 Gioja). En la legislatura: 19 diputados Uñac y 4 Gioja, sobre 36 escaños. Luego, la baja en participación del 75% al 70% entre una fecha y otra favoreció a Juntos por el Cambio. La lectura inicial es que los intendentes, asegurada su silla, no traccionaron a la militancia en la última batalla.

Pocitos, donde Uñac fue intendente, el 14 de mayo ganó el PJ 58 a 26 y el domingo se ajustó 50 a 43. Lugares donde se dio vuelta, como Caucete, con el lema peronista en mayo arriba 65-26 y derrota posterior 52-43. En la tierra de Gioja, Rawson, en mayo la elección fue para el PJ 59-27 y el domingo fue allí victoria de Juntos por el Cambio 48-46. El ejemplo se replica municipio por municipio.

No obstante, en los cuarteles de Gioja deslizan suspicacias: que al ver Uñac que el exgobernador se imponía en la elección, puso freno de mano y favoreció la victoria de Orrego. “Hay elementos para pensar que la caída en el sublema oficialista se debe a una decisión premeditada. No es casual que en donde habían ganado los candidatos de Uñac las intendencias ahora cayera abruptamente. El ejemplo son Pocito y Albardón, en el primero fue electo el actual ministro de Desarrollo Humano y en el segundo el presidente del bloque oficialista provincial. En ambos ganamos nuestro sublema pero ellos no aportaron ni el 50 por ciento de los votos de mayo”, expresaban desde el giojismo.

Antes de conocerse el score final, Uñac decía a Ámbito: “Acá ya hubo una expresión y quedó a favor nuestro. Mayoría en la legislatura, mayoría en intendencias”.

Ahora, el PJ tendrá nuevas pulseadas: las PASO nacionales con las precandidaturas a senador de Sergio Uñac y Juan Carlos Gioja, y en 2024 será el turno de las elecciones internas del partido.