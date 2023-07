El sector de altos salarios en el que escasean los empleados

El sector de IT es uno de los que más se desarrolló en los últimos años. De acuerdo a una encuesta privada, los empleadores de IT prevén una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de -5%. Esto se traduce en que el 23% de ellos planea aumentar su plantilla, mientras que el 28% tiene previsto reducirla. Además, el 45% de las empresas no realizará cambios y el 4% aún no lo sabe.