El caso de Ecuador “está siendo romantizado en la Argentina”

La propuesta de Javier Milei de que la Argentina vaya camino a una dolarización generó múltiples reacciones no solo en la Argentina sino en Estados Unidos, entre los principales economistas que asesoran organismos internacionales. Uno de ellos fue el Premio Nobel 2007, Paul Kurgman y Mark Sobel .exrepresentante de EE.UU. en el FMI. Pero ahora se sumó uno más: Robin Brooks, economista jefe del Instituto de Finanzas Internacionales (IFF) que agrupa a las grandes financieras globales.

A través de su cuenta de Twitter, el analista comparó el caso argentino con el de países como Brasil, Egipto, Pakistán, Turquía y Sri Lanka. “La dolarización en Ecuador está siendo romantizada en la Argentina”, explicó Brooks y compartió una nota en el Financial Times titulada “La dolarización no ayudará a la Argentina”. “Argentina está coqueteando con la dolarización, que es una vinculación al dólar estadounidense con otro nombre. Ese es un momento extraño dada la cantidad de clavijas que han estallado desde 2019, incluidas Nigeria (-52 %) , Egipto (-48 %), Pakistán (-47 %), Sri Lanka (-44%, en la foto) y Ucrania ( -36 %) Este no es momento para clavijas...”, explicó el analista.