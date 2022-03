El Senado sancionó el acuerdo con el FMI con un contundente apoyo

El texto consensuado entre el kirchnerismo y macrismo señala: “Apruébanse, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2 de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el ‘Programa de Facilidades Extendidas’ a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación del ‘Acuerdo stand by’ celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario”, expresa el despacho de mayoría que avanzaba al cierre de esta edición.

A la hora de la definición hubieron 56 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones. La oposición no estuvo toda unida ya que la neuquina Lucila Crexell, de sobrada experiencia en la Cámara alta y con más luces que la mayoría del interbloque que intenta comandar el radical Alfredo Cornejo, adelantó su abstención en medio de la discusión.

Quien abrió el debate en el recinto fue el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Ricardo Guerra (Frente de Todos-La Rioja). “Luego del debate en Diputados muchos han readecuado su manera de ver -el asunto-, porque se ha podido hablar francamente de varios aspectos y se han conocido varios puntos sobre temas que eran un poco desconocido. Hay más información”, expresó. Luego, el legislador pidió “respetar el voto de todos” aunque dejó claro que, sin la ley, “la situación se complicaría, el país caería en cesación de pagos, en default”.

Del lado de Juntos por el Cambio, dos radicales apoyaron el proyecto con algunas observaciones. Por caso, Víctor Zimmermann recordó que el acuerdo implica un nuevo endeudamiento por u$s44.500 millones, de los cuales u$s4.500 millones “quedarían de libre disponibilidad”. Además, se quejó por la falta de respuestas del ministro de Economía, Martín Guzmán, y deslizó su preocupación por la lenta baja del déficit que acordó el Gobierno con Washington.

Otro radical, Martín Lousteau, remarcó que “hay 30 países que entraron en default con el Fondo”, y que ‘todos tuvieron menos crecimiento, todos tuvieron más inflación, tensión y conflicto social”, refiriéndose a “los que aún piensan en votar en contra”. Por otra parte, recordó la compra de dólares de Cristina de Kirchner y la falsa discusión generada por el oficialismo relacionada con la “fuga”. Tampoco olvidó de destacar que quiere “un Estado grande -disputa en el macrismo por este tema- y bueno, que sea riguroso y sensible para tener una sociedad moderna y de iguales”, y detalló todos los pagos de deudas viejas que realizó la gestión Cambiemos desde que tomó el préstamo del FMI. “El resto fue para importación de gas”, sumó.

En tanto, desde el PRO, Ignacio Torres (Chubut) preguntó: “¿Cuál va a ser la variable de ajuste si las predicciones no coinciden? Los jubilados y los sectores más pobres”. Seguido a ello, aseveró que “es necesario dar una batalla contra la inflación, más allá de la frase desafortunada del Presidente”, y no dejó pasar la “tragedia educativa sin precedentes” en el país y, en particular, en su distrito.

Cristinismo

Una de las pocas legisladoras que habló fue la puntana Eugenia Catalfamo, quien se quejó por la “mayor estafa que haya sufrido nuestro país”, en clara referencia al endeudamiento macrista con el FMI. “Con ese dinero no se construyó ninguna vivienda, nada que mejore la vida”. Luego, enfatizó: “Ahora quieren hacer creer que pagaron deudas contraídas por gobiernos anteriores. Si fue así, y si en 2015 la deuda era 43% del PBI, ¿no debería haber bajado la misma, en vez de aumentar al doble ese porcentaje?”.

Catalfamo no adelantó su voto y reclamó celeridad a la Justicia sobre las causas abiertas relacionadas con la deuda externa. Tampoco confirmó un rechazo -luego lo hicieron ambas- la ultra María Pilatti Vergara (Chaco), algo que sí hizo en el recinto la salteña Nora Giménez. En tanto, Silvia Sapag se mostró dispuesta a la abstención.

Putin

Antes de iniciarse el tratamiento estricto del acuerdo con el FMI, el radical Julio Martínez solicitó que en la próxima sesión se pueda analizar la iniciativa que presentó para que el presidente de Ucrania pueda dirigirse al Congreso. “Si hay gente que no simpatiza o no quiere condenar a Putin y a Rusia, que no obstaculice y permita que el Parlamento pueda escuchar de primera mano lo que está pasando. O pongan la cara y la firma si quieren escuchar a Putin”, destacó. Cristina de Kirchner intervino para recordarle que se excedía con el tiempo para exponer sobre dichas cuestiones.

Emoción

A quien se la notó feliz durante diversos momentos de la discusión en el recinto fue a la senadora radical y actual vice de la Cámara alta, Carolina Losada, quien sueña con ser vicepresidenta de la Nación en 2023 y suplantar a Cristina de Kirchner. Por momentos estuvo al frente del debate y no pudo ocultar su alegría al frente del pleno.

Reaparecería Stiuso

El exespía Jaime Stiuso sería convocado en las próximas horas, junto al experimentado peronista y extitular de la SIDE Miguel Ángel Toma, para que expongan en la bicameral que preside el diputado cristinista y exradical Leopoldo Moreau, con el fin de dar precisiones sobre el material encontrado años atrás en el hogar de El Calafate de Cristina de Kirchner.