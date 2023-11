Genealogía de una escuela rural

Hoy, la Escuela Agrotécnica Las Delicias, cerca de Aldea María Luisa, tiene 250 alumnos (160 con régimen de internados) que allí crían animales, siembran, cosechan, hacen la secundaria, dulce de leche, queso, y travesuras. No serían chicos si no las hicieran. Eduardo Crespo, artista y vecino, sigue a algunos de ellos en su vida cotidiana, capta momentos dispersos, andanzas, consultas a la doctora, juegos, no se ve el trabajo en las aulas ni en el tambo, como hubiera sido en un documental tradicional, pero hay tres episodios que valen la película: un chico se hace cargo de una palomita convaleciente y de a poco se gana su confianza, nuevos alumnos llegan al lugar y se despiden de sus padres, algunos con un poco de miedo en la mirada, y un preceptor atiende exitosamente un problema serio.