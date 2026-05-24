Inquietud en EEUU por el socio chino en la Hidrovía y sorpresa en un "peaje" simulado

La cuestión escaló en un informe secreto de la inteligencia estadounidense que puso la lupa sobre la mayor privatización de Javier Milei. Grupo Neuss, Román, China y una cadena de irregularidades que investigará la justicia y que esperan respuesta de Naciones Unidas.

La licitación de la Hidrovía se parece mucho a ver un choque en cámara lenta. En ambos, el desastre se vislumbra tan evidente como inevitable. Ámbito fue el primer medio en detectar la mamushka de irregularidades que asomaba detrás de la mayor privatización de la era Javier Milei. Pero no se agotaron en un pliego a medida para asegurar la continuidad de la belga Jan de Nul, ni de revelar el enlace local de la mano del meteórico Grupo Neuss para quedarse con la mitad del negocio o la inocultable sombra del asesor sin firma Santiago Caputo. Ahora, se suma una posible falsificación de documentos para el aval de Naciones Unidas , un socio oculto que inquieta al gobierno de los Estados Unidos –y sobre el que ya reparó con tareas de inteligencia incluidas- y una insólita cartelización del precio “base” del peaje que, por lógica, va a terminar recayendo en el costo futuro que deba afrontar el mediano y pequeño productor cuya cosecha tenga destino de exportación por la vía troncal del Paraná.

Mientras tanto, el Poder Judicial patea hacia adelante el problema y afirma que el eventual delito no se consumó (todavía) como para interponerse en la licitación que avanza a todo vapor, desoyendo las advertencias de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que prepara otro dictamen en el que señalará los puntos oscuros que arrastra el proceso, cuyo pliego es una fotocopia al que se dio de baja el año pasado. La cuestión no termina en el ámbito local, ya tuvo repercusión internacional en varios frentes.

La última sorpresa llegó de la mano de la apertura de los sobres para la oferta económica , que tenía menor peso que el puntaje técnico, donde Jan de Nul había acumulado su ventaja, a través de un pliego diseñado para sobresalir. DEME , la única contendiente en carrera, lanzó un tibio comunicado en el que anunciaba una posible demanda judicial por las condiciones de la competencia, algo que se leyó como una probable puesta en escena, según fuentes que conocen de cerca el proceso. Y es que ambas empresas ofrecieron una tarifa de peaje de u$s3,80 por tonelada de registro neto , en la etapa 0. Ese monto después se incrementa, pero se trata de un precio “mínimo”, y no de un máximo como debiera ser una licitación dirigida a optimizar costos logísticos. Esto es otro dato inédito en un proceso de estas características.

El Gobierno salió a golpearse el pecho con un supuesto ahorro del 13% en las condiciones actuales, pero ocultó que el pliego hizo un simulacro de compulsa, donde ambas empresas hicieron la misma oferta (solamente para satisfacer el puntaje del texto), lo que dejaba a Jan de Nul al borde de la adjudicación por la previsible diferencia que le permitía la instancia anterior.

El peaje es una parte sustancial del costo de flete y tiene directa incidencia en la competitividad de las exportaciones. Con estos valores o con un aumento de los mismos, las grandes cerealeras no vacilarán en trasladar los valores que serán absorbidos por los productores medianos y pequeños que requieran vender su acopio. El resultado será estrechar los márgenes para poder seguir competitivos. La cadena de intermediación no sufrirá impacto.

Estados Unidos hizo seguimientos

En el plano internacional, Estados Unidos comenzó a alertar un imprevisto. De acuerdo a una publicación del diario The Floridian, que recoge la visita fugaz de Santiago Caputo a autoridades parlamentarias de la semana pasada, informa que le exhibieron un documento de inteligencia referido a la Hidrovía. No fue sólo el ojo que siempre le pone la DEA al estratégico punto de salida portuario con destino a Europa, sino que las autoridades republicanas detectaron vasos comunicantes ocultos con China que el gobierno de Milei les había negado que existieran. En la superficie, el pliego específicamente excluyó a compañías que tuviesen algún componente de pertenencia a un Estado, lo que dejaba fuera de carrera a los chinos para la Hidrovía.

El diario político recoge un registro de presuntas reuniones entre emisarios de la embajada china en Buenos Aires y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), a cargo de Iñaki Arreseygor, el único funcionario que está estampando su firma en la licitación más grande de la Argentina.

De esos seguimientos y trackeo de dispositivos que se filtró surge que no hubo menos de 255 puntos de contacto desde el 1 de septiembre del año pasado hasta la primera semana de mayo. Y da un detalle de reuniones. La investigación de inteligencia detectó, además de esta interacción frecuente, que hubo viajes de delegados de la embajada en toda la traza del río, mediante tareas de vigilancia ida y vuelta. Pero lo más relevante es que descubrieron que la empresa Servimagnus, a través de sus ejecutivos, promovía el uso de tecnología china en Argentina, incluso vía una empresa extranjera que ocultaba lazos con el Estado de ese país.

El informe muestra también que la ANPyN mantuvo frecuentes contactos y visitas con el consorcio después de lanzada la licitación, algo que está prohibido por las reglas respecto a la transparencia que regula estos procesos. Servimagnus es una empresa que ofrece “soluciones integrales de infraestructura portuaria”, grúas, dragado y balizamiento que ya opera en la Hidrovía. Servimagnus pertenece al conglomerado Loginter, controlado por la familia Román, un holding que este diario reveló que punta a quedarse con el 50% del negocio de la Hidrovía cuando Jan de Nul se corone, como el socio local. Y abrirá la puerta para que el Grupo Neuss ingrese de manera subrepticia, consolidando un imperio de integración energética y logística, en los dos años de administración libertaria. El problema es que quedaron en la mira de los norteamericanos por sus lazos con China por las asociaciones de Loginter con gigantes chinos como Huawei, Cosco y mineras chinas que operan en Argentina.

Neuss El Grupo Neuss quedó en la mira de los norteamericanos por sus lazos con China.

El reclamo fue trasladado a Santiago Caputo de parte de legisladores estadounidenses y directivos de las agencias a las que visitó, quien los declinó asegurando que la administración Milei era “pro americana y opositora a China”, además de asegurar que la posición del gigante asiático en el dragado sería marginal. Volvieron a preguntarle por las visitas con la ANPyN. Se desconoce la respuesta del asesor.

El influyente canciller Marco Rubio empezó a poner la lupa en la suerte de la licitación como un objetivo estratégico de los Estados Unidos. Brian Mast, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes le envió una carta en referencia a la “maligna influencia” china en el contrato. Todos salieron a desmentir esa alianza. Nadie a probar que no existe.

Presunto documento falsificado de Naciones Unidas

Según pudo confirmar Ámbito, la brasileña DTA Engenheria Ltda –que quedó en el camino- designó a un grupo de peritos para analizar el pliego y sus implicancias. Y fue la primera en denunciar que existía un documento apócrifo de apoyo de Naciones Unidas que había sido presentado como aval y festejado por el Gobierno mediante un comunicado.

DTA Engenheria solicitó al UNCTAD que confirmen o desmientan la autenticidad de dos documentos usados en la licitación por Jan de Nul. Según el denunciante, el “aval” presenta anomalías técnicas que ponen en duda que sean realmente emitidos por el organismo dependiente de Naciones unidas pero que sirvieron para justiciar criterios técnicos y bandas de precios.

Los hallazgos denunciados por la empresa constan en que el autor no es identificado, que la fuente es un documento elaborado en Word y que ambos documentos fueron elaborados el 3 de diciembre de 2025 con 1 hora y 29 minutos de diferencia por un tal Rafel Escutia, ligado a la española Port Insight Consulting SL, vinculado a Jan de Nul en el pasado y sin firma criptográfica. No poseen código oficial UNCTAD, ISBN ni descargo editorial de ONU. Por eso solicitaron que la UNCTAD confirme de forma fehaciente si son sus documentos y si existe una versión formal que incluya los requisitos para considerarlo un documento válido. De otro modo, requerirían una auditoría específica. Es lo mismo que deslizó Estados Unidos pero por otro motivo: la presencia china.

La justicia atenta a los movimientos

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) no va a apelar el cierre de la cautelar que dispuso el juzgado de Daniel Rafecas por recomendación de la fiscalía de Guillermo Marijuan. Pero seguirá adelante con la investigación respecto a la licitación que involucra a funcionarios públicos porque considera que el pliego es idéntico al que ya habían objetado hace un año cuando la licitación se cayó por irregularidades. De hecho, arrastra una misma deuda de u$s80 millones que el Estado adeuda con el privado pero que, incomprensiblemente, se derivaban al ganador de la licitación final. ¿Por qué Jan de Nul convalidaría que le pagaran la deuda que tenían con ellos a un eventual nuevo concesionario? La única certeza es que se supiese ganador. También la tiene Marijuan esa otra causa para lo cual todavía no solicitó la colaboración de la PIA.

Para la Justicia ese no es un dato menor y prepara un nuevo dictamen que analizará todo el proceso más allá de que fue descartada una medida cautelar que lo frene. Para el Ministerio Publico Fiscal existen serias sospechas de que no haya cambiado nada desde que objetaron el último proceso, lo que puede derivar, más allá de que se configure una nueva licitación, en que haya habido ilegalidades que ameriten investigación penal. Es incomprensible la banda de precios inferior y la desatención al riesgo ambiental que fue soslayado. No hay diferencias en la licitación que cayó hace un año y ésta. Y ponen en la mira a los funcionarios que participen.

Al decir libertario, las advertencias fueron debidamente presentadas.