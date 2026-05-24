Juan Ignacio Abuchdid, de Grupo IEB: “Al que compró dólares, le fue muy mal especulando con una devaluación”

El mercado sigue atento al riesgo político, pero el fundador y presidente del Grupo IEB, apuesta a que Javier Milei ganará en 2027 y que el dólar no tendrá una corrección abrupta.

Juan Ignacio Abuchdid, fundador y presidente del Grupo IEB, afirma con fuerza que el presidente Javier Milei será reelecto en 2027. “La probabilidad de la vuelta del populismo es casi nula” , asegura. Sin embargo, el mercado no cree que la segunda gestión de Milei esté garantizada. Y el licenciado en Economía Empresarial por la Universidad Torcuato Di Tella, también lo sabe: “El bono que vence después del recambio presidencial tiene 300 puntos más de riesgo país” , advierte.

A su vez, Abuchdid considera que Argentina deberá seguir construyendo confianza, sobre todo para aquellos sectores que terminaron “muy golpeados” como los capitales especulativos extranjeros: “ Hoy no hay inversores internacionales que tengan bonos, ni acciones argentinas, ni están haciendo carry trade, porque les fue pésimo ”, recuerda el especialista.

Un camino para lograr ese objetivo es la estabilidad del dólar, que nominalmente se presenta sin variaciones abruptas. “ Al que compró dólares, le fue muy mal especulando con una devaluación”, analiza Abuchdid. A continuación, la entrevista completa en Ámbito.

Periodista: Luis Caputo se jacta de ser el único que, aunque el mercado le asigne cierta probabilidad al triunfo político del kirchnerismo, cree que eso no va a pasar, porque ganará Milei en primera vuelta. ¿Qué podría contar de la mirada del mercado en este sentido?

Juan Ignacio Abuchdid: Sí, claramente el mercado le asigna probabilidad al riesgo político. Eso está a las claras porque, cuando mirás cómo cotiza, por ejemplo, el bono 2027, lo hace a un riesgo país 300 puntos más bajo que un bono que vence después del recambio o después de las elecciones presidenciales.

Esos 300 puntos de riesgo país de diferencia entre el bono que vence antes de las elecciones y el bono que vence después es, efectivamente, el riesgo político. Es la probabilidad de un cambio de gobierno en sentido negativo.

P.: Que Caputo sea más optimista que el mercado, ¿es positivo o implica falta de escucha de otros actores de la economía?

J.A.: Es una buena noticia, porque pensamos que el Ministro es la persona que cuenta con más información.

“Si volviésemos a un gobierno populista, el castigo del mercado sería muy grande”

P.: Supongamos que el PRO decide presentarse en las elecciones presidenciales. También implicaría un cambio de gobierno. ¿Representa el mismo riesgo político para el mercado que el triunfo de otra fuerza?

J.A.: Definitivamente no. Si el mercado pensara que la opción a La Libertad Avanza fuera el PRO, no habría este spread de riesgo entre los bonos, o por lo menos sería muchísimo más chico.

El spread de riesgo entre un bono que vence previo a las elecciones y un bono que vence después de las elecciones tiene que ver con el temor a la vuelta de un gobierno populista, que vuelva hacia atrás todos los avances logrados en términos de superávit fiscal, prolijidad monetaria y estabilidad macroeconómica.

Si volviésemos para atrás todos esos avances, incluso 300 puntos de riesgo serían poco. El castigo sería mucho más grande.

P.: ¿A qué se atribuye el riesgo de un cambio de signo político? ¿Al propio recambio de gestión o a la posibilidad de que el apoyo social se vea debilitado en 2027?

J.A.: Ese es el riesgo que percibe el mercado, no el que percibo yo. Personalmente, la probabilidad que le asigno a la vuelta del populismo es casi nula. No le veo una posibilidad de ocurrencia, porque creo que la sociedad tomó nota de que el orden macroeconómico es necesario para pensar cualquier proyecto sostenible a mediano y largo plazo.

Creo que hay un cambio de funcionamiento en cómo estamos pensando en ese sentido. La evidencia de ello fue, sin ir más lejos, las elecciones de medio término de septiembre de 2025, donde, con un escenario macroeconómico incluso no tan fuerte como el de ahora, en medio de una corrida cambiaria sin precedentes, en medio de una suba de la tasa de interés muy importante, en medio de una crisis política muy importante, donde se volteó la Ley Bases en el Congreso, y a pocos días de haber perdido una elección muy importante en PBA, aun así la sociedad se expresó de una manera muy contundente y le dio un triunfo muy importante al oficialismo.

P.: Desde sectores del peronismo empieza a aparecer, por lo menos en lo discursivo, la posibilidad de un peronismo moderado, que pondera el orden fiscal y la acumulación de reservas. ¿Eso tampoco pareciera ser una opción?

J.A.: Sí, por supuesto que lo veo como una opción. El peronismo tuvo muchas facetas a lo largo de tantos años y no hay una sola que lo defina. Sin dudas, hay muchos peronistas en la política argentina que son muy racionales en términos del pensamiento económico y de cómo se tiene que desarrollar un país.

A mí lo que me parece que no tenemos que volver a votar es el populismo, que es algo muy distinto, algo muy grave. Es un virus que realmente hay que erradicar si queremos progresar como país, y eso no tiene nada que ver con el peronismo.

P.: ¿Cuáles son los fundamentos para el entusiasmo económico de los próximos 18 meses que sostiene el Ministro?

J.A.: Me parece que hay una realidad: los efectos que produce la política monetaria en la economía real se ven con un lag de seis meses. Entonces, si tenés un problema con la política monetaria hoy, vas a ver cómo afecta a la economía real dentro de seis meses.

Lo que estuvimos viendo en términos de algún pico de inflación, de disminución de actividad de ciertos sectores y demás no es más que los efectos en la economía real del descalabro que hubo en septiembre producto de todo lo que hablamos: sube el tipo de cambio, sube la inflación, incertidumbre política y demás.

Durante enero, febrero y marzo se vieron los coletazos de ese shock, por ejemplo, explicado en el aumento de la mora en los créditos. Ahora, como ese shock fue extremadamente temporal y luego se normalizó, ya en el último mes empezamos a ver una inflación a la baja, niveles de consumo recuperándose y una actividad en general recuperándose.

Eso ocurre en un momento en el cual el Banco Central tiene una posición muchísimo más sólida, en el cual hay inversiones anunciándose a través del RIGI muchísimo más grandes de las que había en aquel entonces. Cada mes que en el cual tenemos estabilidad macroeconómica, agrega más confianza.

Hoy estamos hace tres años en una situación de estabilidad económica, donde el dólar vale lo mismo y donde la inflación está controlada. Eso hace que para el empresario sea mucho más fácil tomar decisiones.

”Las consultoras trabajan con cierto retraso en las cosas”

P.: Cuando uno mira el Relevamiento de Expectativas de Mercado y ve qué estiman las consultoras, apuntan a que se desacelerará el crecimiento, se acelerará la inflación y se apreciará el tipo de cambio. ¿Coincide con esta mirada? En tal caso, ¿es parte de una transición hacia un esquema económico sostenible?

J.A.: Veo que, en general, las consultoras trabajan con cierto retraso en las cosas. Como vinieron cuatro meses malos, dicen: “Bueno, entonces vamos a reacomodar hacia abajo las proyecciones”. No, yo creo que el cambio de expectativas que se va a generar entre abril, mayo, junio, julio y en adelante va a ser bastante importante.

Además, no veo un retroceso en los niveles de actividad. Por el contrario, los veo creciendo bastante fuerte, porque veo que se hizo un gran trabajo en términos macroeconómicos y que eso se va a empezar a notar ahora, ya transitados los seis meses posteriores al evento de septiembre del año pasado, que generó ciertos desajustes en la política monetaria.

Creo que la inflación va claramente hacia la baja, que ya vimos el techo hace uno o dos meses, y que el nivel de actividad, por ende, va a mejorar bastante en los meses venideros.

P.: Sobre la política monetaria: Milei hace poco contó más en detalle el proceso de desarme de las LEFIs. Dijo que fue una decisión suya, que nadie del equipo económico estaba de acuerdo en llevarlo a cabo, pero que si no se venía una hiperinflación. Hoy, con las consecuencias que la medida trajo en la tasa de interés y la actividad, ¿entiende que el Presidente tenía razón o había otra manera de resolverlo?

J.A.: Es muy difícil discutirle al Presidente de política monetaria, porque realmente sabe mucho. Yo he tenido el placer de tener muchas reuniones con él incluso antes de que fuera presidente y es un erudito en materia de política monetaria. Y menos discutirle a Santiago Bausili o al ministro Caputo.

Opiniones hay muchísimas, pero el mecanismo que utilizaron sirvió para frenar la mayor corrida de la historia, que fue la dolarización del 42% del M2 transaccional, algo que no se vio nunca en ningún país. La verdad es que funcionó, y con un Banco Central que estaba escuálido en reservas.

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P.: ¿El mercado acepta que el esquema cambiario, tal como está planteado, es consistente con el objetivo de acumular reservas o advierte que en algún momento implicará una corrección del tipo de cambio? Entendiendo que se vienen las elecciones, con el riesgo político que menciona.

J.A.: Me remito a los datos. Que es consistente con la acumulación de reservas lo demuestra que la cantidad de reservas que se compraron este año, es un récord absoluto. Con lo cual, en términos de acumulación de reservas, evidentemente es un programa muy sólido.

En términos de dónde tiene que situarse el tipo de cambio en materia de competitividad, creo que eso lo va definiendo el mercado. Pero creo que tenemos que empezar a sacarnos de la cabeza que los saltos discrecionales en el tipo de cambio arreglan algo en la economía. No arreglan absolutamente nada.

Lo probamos desde que el dólar valía uno hasta hoy, que vale $1.500. La competitividad de la economía no viene del lado de la nominalidad del tipo de cambio, sino de muchas otras cuestiones, como la productividad y la carga fiscal. Quizás ahí es donde hay que hacer foco.

P.: Hay economistas que ponen el ojo en la dolarización de cartera de cara a 2027, lo cual podría meter presión al tipo de cambio.

J.A.: Me parece que va a ser infinitamente más leve que la del año pasado por varias cuestiones. En primer lugar, porque la del año pasado dejó muchos heridos. Cada vez que el mercado se dolariza agresivamente y se endeuda en pesos para hacerlo, y el dólar no sube, termina dejando muchos heridos.

Se ve mucho, por ejemplo, en la industria de los desarrollos inmobiliarios y la construcción. Los desarrolladores venden departamentos a futuro, en pozo, se guardan los dólares en la caja de seguridad y después los dólares no les alcanzan para construir, porque el dólar no sube. Entonces, esta situación de estar sobre dolarizados viene dejando cada vez más actores del mercado lastimados.

Desde que asumió Milei, supuestamente hay que comprar dólares porque el dólar está atrasado. Al que compró dólares le fue realmente muy mal especulando con devaluaciones.

Por otro lado, tenés otro tema: la situación del Banco Central es más sólida. Entonces, cuando la autoridad monetaria te dice “este es el sendero del dólar” y la autoridad monetaria tiene dólares para hacerle frente a eso, se torna más creíble.

“Si fuera Caputo, saldría al mercado con un riesgo país debajo de 400 puntos”

P.: O sea, si uno pensara en el mayor riesgo para la deuda en dólares, tal vez no sería la falta de reservas, sino las dificultades para acceder al mercado de crédito internacional.

J.A.: El Ministro dejó a las claras que no quiere acceder al mercado de crédito internacional y, de hecho, no lo viene haciendo.

Estamos llegando a una situación en la que, cuando mirás la deuda total de la Argentina y mirás solamente la deuda que está en manos de privados, es bastante absurdo. Del total de la deuda en manos de privados, hay cerca de un 25% nada más. Entonces, cuando mirás el ratio del PIB de Argentina sobre la deuda de privados, Argentina es un país prácticamente sin deuda.

Gran parte de la deuda está en otros organismos del sector público, como por ejemplo el FGS y otros. Con lo cual, yo creo que no van a salir a tomar deuda en el mercado internacional de crédito, por lo menos no a este nivel de riesgo país. Por debajo de 400, no leo mentes, pero si yo fuera el ministro quizás haría alguna emisión.

P.: ¿Y por qué considera que, si bien el riesgo país bajó de niveles extremadamente altos, cuesta perforar el techo de los 500 puntos?

J.A.: Ese techo de los 500 puntos vale 200 puntos en un bono que vence en 2027 y vale 500 en un bono que vence después de 2027. Ese es el riesgo político. Es la manera en la cual el mercado "pricea" el riesgo político. No hay ninguna otra explicación que no sea esa, en mi opinión.

P.: ¿Qué tan receptiva es la Argentina a la incertidumbre del contexto internacional?

J.A.: El conflicto internacional agarra a la Argentina en una situación realmente excepcional. Imaginate que básicamente estamos super alejados y somos productores de alimentos y de energía. Son dos puntos clave para este contexto de conflicto geopolítico.

No voy a decir que tenemos suerte porque suena antipático en un contexto de conflicto geopolítico, pero dentro de la mala suerte de que estas cosas existen en el mundo, nos tocó estar del lado correcto.

P.: El lunes pasado Santiago Bausili, presidente del Banco Central, dio una conferencia de prensa en donde minimizó los riesgos de inestabilidad cambiaria de cara a las elecciones, porque aseguró que los capitales especulativos extranjeros en esta ocasión son marginales. ¿No es el momento, como sí fue con Macri, de los capitales especulativos extranjeros?

J.A.: Entiendo que lo que quiso decir el presidente del Banco Central es que tenemos muy fresca todavía la memoria de lo que pasó en la elección de aquel fatídico 2019, donde vivimos en un día la segunda baja más importante de una bolsa en toda la historia del mundo. Las acciones perdieron en un día el 60% de su valor. Fue una destrucción de efecto riqueza sin precedentes, que anticipaba algo muy malo.

Hoy esos inversores no están y no hay una gran cantidad de inversores haciendo el famoso carry trade. Entonces, eso implica poco riesgo de dolarización de carteras en el marco de la elección presidencial.

“Los inversores extranjeros no tienen bonos argentinos porque se fueron muy golpeados”

P.: Mi pregunta puntualmente es: ¿Por qué ve que el apetito de los inversores extranjeros especulativos no aparece como sí aparecía en aquel momento?

J.A.: Porque se fueron muy golpeados. La confianza es algo que se construye de a poquito y se destruye en un día. Después es muy difícil volver a generarla. Argentina ha sido siempre un defaulteador serial, siempre rompió los contratos, no honró las deudas. Entonces, es muy difícil volver a seducir a inversores internacionales para que confíen en nosotros. Esa es una tarea que demanda tiempo y recién ahora está empezando a ocurrir.

Hoy no hay inversores internacionales que tengan bonos argentinos, ni acciones argentinas, ni están haciendo carry trade, porque les fue pésimo. Cuando te va muy mal con algo, no lo querés ver por mucho tiempo. Después tenés que hacer las cosas muy bien para que vuelvan. Ojalá que vuelvan. Serían bienvenidos.

P.: En cambio, sí vuelve de a poco el financiamiento corporativo. ¿Esto es así o todavía es un proceso incipiente?

J.A.: Lo que viene ocurriendo es que hay un aumento muy grande en los depósitos en dólares. Los depósitos en dólares estaban en u$s 13.000 o u$s 14.000 millones en la época del gobierno anterior y hoy están en niveles de u$s 40.000 millones. Esos dólares están ociosos.

Entonces, esos dólares están buscando rendimiento en emisiones de empresas. De hecho, Aconcagua Energía, Tecpetrol, Arcor, Banco Comafi y otras compañías están saliendo a emitir obligaciones negociables y a captar parte de esos dólares.

El mercado doméstico de a poco se va animando a prestarle dinero a las empresas para que esas empresas inviertan. Hay un boom de todo eso y no parece un veranito, sino una tendencia ya bastante afirmada, donde las empresas están logrando tomar dólares a tasas realmente muy bajas: Vista al 5,5%, Arcor al 5,5%, Banco Comafi al 4% el otro día, y así tantas otras.

Esos bajos costos de financiamiento les permiten a las empresas llevar adelante proyectos muy rentables. Eso obviamente va a tener impacto también en la macroeconomía y en la economía real.

Y no solo a las empresas. También hubo un flujo enorme de crédito hacia el Estado. ¿Cuánto hace que un bono argentino no rendía 5% anual en dólares? Desde 2018, más o menos, desde antes de esa crisis. Fueron ocho años de letargo.

P.: ¿Qué es REIT?

J.A.: REIT significa Real Estate Investment Trust. Es un producto que va a cotizar en la Bolsa, igual que un bono o una acción

Lo que hace ese producto, que cotiza bajo la sigla REIT, es comprar inmuebles. Ese producto compra inmuebles y los pone en alquiler. Luego, ese alquiler se distribuye entre los inversores en forma de dividendos trimestrales.

El inversor tiene, además de ese dividendo, que está en torno al 5% anual -lo mismo que rinde un bono argentino 2027-, la posibilidad de que le suba mucho el precio al REIT en tanto suba el precio de los inmuebles.

Nosotros tenemos una visión muy constructiva respecto del precio de los inmuebles. Pensamos que están muy baratos comparados contra los precios de los bonos, contra los precios de las acciones o, por ejemplo, contra el dato que a mí más me gusta comparar, que es contra los salarios en dólares.

Te doy un ejemplo: en 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, necesitabas 19 salarios promedio en dólares para comprarte un metro cuadrado. Hoy necesitás siete. Hoy, con siete salarios, te comprás un metro cuadrado. Y el metro cuadrado vale prácticamente lo mismo que en ese entonces.

"El FAL es uno de los hitos más importantes en el mercado de capitales”

P.: Ya me llegó un mail de Grupo IEB que dice: “Ya podés gestionar tu Fondo de Asistencia Laboral con IEB”, y no es el único, aunque el FAL ni siquiera está reglamentado todavía. Empieza a haber un apetito claro dentro del mercado sobre este fondo. ¿Qué expectativas tienen?

J.A.: El tema del FAL creo que está pasando un poco desapercibido y es algo extremadamente importante. Es uno de los hitos más importantes de los últimos tiempos, de las últimas decenas de años, te diría, en el mercado de capitales.

Es, básicamente, la creación de fondos de pensión, de fondos estables que van a servir para el financiamiento directo de la economía real. A los ojos del mercado de capitales y a los ojos de las empresas, eso implica la exterminación de sus pasivos contingentes laborales.

Hoy las empresas constantemente tienen contingencias laborales o no toman gente porque dicen: “Me saldría carísimo indemnizar”. O se generan relaciones no tan lindas entre el empleador y el empleado, lo cual es una macana.

El FAL viene a resolver el problema de ambas partes. Hay un fondo específicamente para que el empleado esté seguro de que su indemnización está ahí y, cuando se vaya, la cobre automáticamente. Y la empresa tiene ese activo justamente para poder honrar el compromiso con su empleado.

P.: Se estima un flujo de entre u$s1.500 millones y u$s2.100 millones por el FAL. La competencia por captar parte de esos fondos será intensa.

J.A.: Estamos todos intentando ofrecer el mejor producto posible para capturar la mayor parte posible de esos u$s2.000 millones.

Sabés que mis colegas son muy trabajadores, le meten mucho y es muy difícil competir contra ellos. La verdad es que es un mercado muy competitivo y hay que estar todo el tiempo encima, buscando el mejor producto, el mejor asesoramiento y moverse rápido. Por eso nos ves a todos ansiosos con ese asunto.