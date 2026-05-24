Wall Street apuesta por la Argentina: qué acciones locales recomiendan Morgan Stanley, J.P. Morgan y Bank of America

Los principales bancos de inversión de Estados Unidos ven a América Latina como una de las regiones mejor posicionadas dentro de mercados emergentes y destacan especialmente el potencial energético argentino.

Argentina volvió a ganar espacio en las carteras de los principales bancos de inversión de Wall Street . Morgan Stanley, JPMorgan y Bank of America coinciden en que América Latina atraviesa una nueva etapa de atractivo para los inversores globales y, dentro de la región, el mercado argentino empieza a destacarse por energía, tecnología y expectativas de reformas económicas.

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El giro responde a una combinación de factores: suba del petróleo, auge global de la inteligencia artificial, expectativa de menores tasas en Estados Unidos y un contexto geopolítico que favorece a exportadores de energía y materias primas. En ese escenario, Vaca Muerta aparece como uno de los grandes ejes de la tesis de inversión sobre Argentina.

Morgan Stanley sostuvo en un reciente informe que “Argentina y Brasil se parecen cada vez más a Texas”, en referencia al peso creciente de la energía y la agricultura dentro de sus economías. El banco incluso afirmó que la última crisis petrolera “añadió más credibilidad y resiliencia al caso latinoamericano”.

La entidad estima retornos de hasta 13% en dólares para las acciones de América Latina hacia mediados de 2027 y considera que la región podría estar entrando en un nuevo mercado alcista multianual impulsado por energía, infraestructura e inversión global.

Dentro de Argentina, una de las acciones que más se repite en las recomendaciones de Wall Street es VIST, la petrolera enfocada en Vaca Muerta. Morgan Stanley incluyó a Vista Oil & Gas entre sus principales apuestas regionales junto a gigantes como Petrobras y Vale, destacando que el actual rango del petróleo —entre u$s60 y u$s90 por barril— crea un “punto óptimo energético” para países exportadores como Argentina.

La tesis del banco es que precios altos del crudo mejoran exportaciones, fortalecen cuentas fiscales y aumentan el flujo de inversiones hacia infraestructura energética. JPMorgan comparte esa mirada. El banco considera que Argentina sigue siendo “una historia constructiva de recuperación liderada por reformas” y destacó anuncios de inversión por más de u$s20.000 millones durante el año.

En ese marco, la entidad mantiene preferencia por VIST como uno de sus principales vehículos para capturar el crecimiento energético argentino.

La otra gran apuesta transversal es MELI. Tanto Morgan Stanley como JPMorgan mantienen exposición relevante a MercadoLibre por su posicionamiento regional en comercio electrónico, fintech y digitalización.

Morgan Stanley incluyó a la compañía dentro de una cartera enfocada en infraestructura tecnológica y expansión digital en América Latina, junto a empresas como Nubank y América Móvil.

Bancos y utilities también ganan protagonismo

Bank of America también elevó el perfil de Argentina dentro de sus estrategias regionales. El banco mantiene una recomendación de sobreponderación para el país porque considera que aumentó la probabilidad de continuidad de reformas económicas después de las elecciones legislativas. Dentro de esa estrategia aparecen dos nombres argentinos: BMA y CEPU.

En el caso de Banco Macro, la apuesta está vinculada a una eventual recuperación del crédito y del sistema financiero argentino en un contexto de desaceleración inflacionaria y normalización macroeconómica.

Por el lado de Central Puerto, el interés pasa por el sector energético y la necesidad de ampliar infraestructura eléctrica frente al crecimiento esperado de la demanda industrial y tecnológica.

Jamie Dimon Javier Milei El CEO de Jp Morgan con Javier Milei

El nuevo relato sobre América Latina

Más allá de casos puntuales, el cambio refleja una transformación más profunda en la mirada de Wall Street sobre América Latina. Los bancos sostienen que la región dejó de ser vista únicamente como una apuesta táctica de corto plazo basada en commodities baratos y empezó a posicionarse como un bloque estratégico vinculado a energía, inteligencia artificial, minería, infraestructura y seguridad geopolítica.

Morgan Stanley cree que parte del enorme ciclo global de inversión en inteligencia artificial podría beneficiar a América Latina por su disponibilidad de energía, recursos naturales y cercanía geográfica con Estados Unidos.

El banco calcula que Estados Unidos destinará u$s2,8 billones entre 2026 y 2028 a infraestructura ligada a IA, un flujo que podría generar demanda indirecta sobre energía, minerales y capacidad industrial regional.

En paralelo, JPMorgan afirmó que el conflicto en Medio Oriente convirtió a Brasil y a buena parte de América Latina en una especie de “refugio seguro” dentro de mercados emergentes, al tratarse de economías exportadoras de petróleo relativamente alejadas de los principales focos geopolíticos.

Cuáles son los riesgos que observa Wall Street

Pese al optimismo, los bancos mantienen algunas alertas sobre la región. Morgan Stanley advirtió que un petróleo sostenidamente por encima de u$s110 por barril podría terminar afectando crecimiento global, inflación y tasas de interés, dañando especialmente a economías importadoras de energía.

JPMorgan, por su parte, cree que Brasil podría mostrar mayor volatilidad por el inicio del ciclo electoral, mientras que Bank of America advirtió que el mercado brasileño ya no luce tan barato como meses atrás.

En Argentina, aunque las recomendaciones aumentan, la continuidad del flujo hacia acciones locales todavía dependerá de la consolidación del programa económico, la evolución política y la capacidad de sostener inversiones en sectores estratégicos como energía, minería y tecnología.