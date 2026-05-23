Shakira estrenó el video de "Dai Dai", su nueva canción para el Mundial 2026

El lanzamiento muestra a Burna Boy, Ghetto Kids y figuras del fútbol en una puesta global ligada a la Copa.

Shakira estrenó el videoclip oficial de “Dai Dai” , el tema que interpreta junto al nigeriano Burna Boy para el Mundial 2026. El lanzamiento llegó después de la publicación de la canción completa, que había salido el 14 de mayo , y volvió a ubicar a la artista colombiana dentro del universo musical de la Copa del Mundo.

El video mantiene la línea global que la FIFA buscó imprimirle al álbum oficial del torneo. La pieza combina coreografías, colores de distintas selecciones, referencias culturales y escenas asociadas al fútbol, en una puesta visual que apunta a reforzar el carácter internacional de la próxima edición, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá .

La aparición de Burna Boy amplía el cruce de ritmos de la canción, que mezcla sonidos latinos y africanos. También tienen un rol destacado los Ghetto Kids , el grupo de bailarines infantiles de Uganda, que ya había aparecido en los adelantos difundidos antes del estreno del videoclip.

Con “Dai Dai” , Shakira vuelve a quedar ligada a una Copa del Mundo después de más de una década. La cantante ya había marcado una de las etapas más recordadas de la música mundialista con “Waka Waka” , el tema de Sudáfrica 2010 , y luego participó en Brasil 2014 con “La La La” .

La nueva canción toma su nombre de una expresión italiana que puede traducirse como “vamos” o “dale”, una idea que se conecta con el tono motivacional del tema. La letra incluye frases en distintos idiomas y menciones a países vinculados al fútbol, en línea con el perfil multicultural de la competencia.

El videoclip también incorpora referencias visuales a distintos territorios y símbolos reconocibles. Entre las escenas aparecen paisajes urbanos, guiños a América Latina y África, y una puesta en la que el planeta se transforma en una pelota, como síntesis del mensaje universal que busca transmitir la canción.

Un álbum oficial con varios lanzamientos

A diferencia de otros mundiales, la propuesta musical de 2026 no se limita a un único himno. La FIFA avanzó con un álbum oficial compuesto por diferentes canciones y artistas, una estrategia pensada para representar a más públicos y regiones dentro del torneo.

Antes de “Dai Dai”, ya se habían conocido “Lighter”, de Jelly Roll y Carín León, y “Por Ella”, interpretada por Belinda junto a Los Ángeles Azules. Con la incorporación de Shakira y Burna Boy, el proyecto suma una de sus apuestas de mayor alcance internacional.

El estreno del video llega a menos de un mes del comienzo del Mundial 2026, previsto para el 11 de junio. El campeonato finalizará el 19 de julio con la final en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, en una edición histórica por la participación de 48 selecciones.