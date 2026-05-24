Franco Colapinto celebró su sexto puesto en Canadá: "Me llevo los puntos, es muy bueno"

El piloto argentino destacó el rendimiento tras otra carrera sólida y valoró que Alpine volvió a sumar con sus dos autos.

Franco Colapinto se mostró satisfecho tras finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá y destacó el resultado conseguido por Alpine. El piloto argentino valoró los puntos obtenidos y remarcó la importancia de que el equipo haya vuelto a sumar con ambos autos por segunda carrera consecutiva.

Tras la competencia, el joven de 22 años describió una carrera sin grandes sobresaltos: “Una carrera larga, muchas vueltas, un poco solitario” , aunque puso el foco en el resultado: “Me llevo los puntos, doble puntos para el equipo otra vez, sexto y octavo es muy bueno” .

Además, Colapinto ya proyectó lo que viene en el calendario: “Ahora a enfocarnos en la próxima” , señaló, con la mirada puesta en seguir sumando en el campeonato.

Sobre el único momento complicado de la carrera, explicó: “Quedó la suspensión de atrás un poco mal. Fui tranquilo, pero igualmente teníamos un gap muy grande” , en referencia a un roce al salir de boxes tras pisar agua.

En ese sentido, también detalló la estrategia aplicada durante la competencia: “Era natural que iba a hacer el gap más grande con Lawson para que me quede bien la parada” , concluyó.

La carrera de Franco Colapinto en Canadá

Franco Colapinto cerró un domingo espectacular en el Gran Premio de Canadá al cruzar la meta en la sexta posición a bordo de su Alpine, coronando uno de sus mejores fines de semana en la Fórmula 1. El piloto argentino partió desde el décimo lugar en la grilla tras una sólida clasificación el sábado, donde logró meterse en la Q3 y dejar atrás los problemas mecánicos de las primeras prácticas.

Durante la competencia principal, el oriundo de Pilar demostró una enorme madurez para gestionar el ritmo de carrera y evitar los muros en un asfalto sumamente delicado.

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Con un manejo preciso, Franco escaló posiciones rápidamente tras su parada en boxes y se estableció en el séptimo lugar durante gran parte del tramo decisivo. Finalmente, el abandono de George Russell lo favoreció, escalando un puesto.

Este sexto lugar representa un salto de calidad enorme y ratifica el excelente momento que atraviesa en la temporada 2026. Tras haber finalizado séptimo en el anterior Gran Premio de Miami, Colapinto encadena resultados de alto impacto de manera consecutiva, demostrando que finalmente logró un ajuste con su auto que potencia su estilo de manejo.

La actuación en Montreal, superando otra vez con margen a su compañero Pierre Gasly, no solo le suma puntos valiosos al equipo francés, sino que deja un fuerte mensaje en el paddock.