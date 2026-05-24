Reservas, tasas y brecha: las claves que definirán al dólar en junio

El Gobierno logró moderar la presión cambiaria durante mayo, aunque operadores e inversores ya recalculan expectativas frente a los desafíos para el próximo mes.

Con menor presión inmediata sobre el dólar, el mercado pone el foco en junio y en cómo impactarán las reservas, la inflación y las tasas sobre la estabilidad cambiaria.

El mercado cambiario atraviesa el cierre de mayo con señales mixtas: mientras los dólares financieros muestran cierta estabilidad y el Banco Central (BCRA) reduce su exposición en futuros, persisten dudas sobre las reservas , las tasas reales negativas y el techo que podría alcanzar la brecha cambiaria durante junio . En ese contexto, operadores e inversores empiezan a recalibrar expectativas sobre el próximo movimiento del dólar y la capacidad oficial para sostener la calma cambiaria .

Esta semana se conoció que en abril el BCRA redujo en u$s434 millones su posición en contratos de dólar futuro, hasta los u$s2.176 millones . Esto refleja que las expectativas de devaluación cedieron en el último tiempo, en medio de un aluvión de dólares provenientes de los excelentes números de las cosechas y la colocación de deuda por parte de empresas privadas y Estados subnacionales. En este nuevo escenario, tanto la autoridad monetaria como el Ministerio de Economía se vieron ante una menor necesidad de ofrecer cobertura en dólares vía instrumentos financieros .

Los dólares financieros se encaminan a cerrar mayo con una nueva caída semanal, aunque la brecha cambiaria volvió a ubicarse por encima del 25%, un nivel que el mercado sigue observando como señal de tensión latente. El contado con liquidación y el MEP operaron con relativa estabilidad durante los últimos días, favorecidos por intervenciones oficiales y por un contexto de menor demanda inmediata de cobertura.

Sin embargo, distintos analistas advierten que la calma todavía luce frágil. La persistencia de tasas reales negativas y la dificultad para recomponer reservas mantienen abierto el interrogante sobre cuánto tiempo puede sostenerse el actual esquema cambiario sin mayores presiones sobre los dólares paralelos.

Uno de los datos más observados por el mercado durante mayo fue la reducción de la posición vendida del Banco Central en contratos de dólar futuro. Según estimaciones privadas, la autoridad monetaria ya habría disminuido cerca de un 70% su exposición desde octubre, en un movimiento interpretado como una señal de mayor estabilidad cambiaria y menor necesidad de intervenir agresivamente sobre las expectativas de devaluación.

La baja en la exposición oficial también aparece asociada a una menor presión sobre el mercado de futuros y a una desaceleración de las apuestas especulativas contra el peso. Aun así, operadores consideran que el comportamiento de las reservas internacionales seguirá siendo una variable clave para determinar la evolución del dólar durante junio.

dolar bcra intervencion reservas El BCRA sigue con su plan de acumulación de reservas.

Reservas, tasas y banda cambiaria: las claves que mira el mercado para junio

El foco del mercado ahora empieza a trasladarse hacia junio y a las señales que pueda dar el Gobierno sobre el manejo cambiario. Uno de los puntos centrales pasa por el techo de la banda de flotación, que ya tendría un valor de referencia definido para fines del próximo mes y funcionará como parámetro para medir eventuales tensiones sobre el tipo de cambio oficial.

En paralelo, los analistas siguen monitoreando el nivel de reservas y el impacto de las tasas negativas sobre la demanda de dólares. Aunque el mercado reconoce cierta desaceleración en la volatilidad cambiaria, todavía persisten dudas sobre la capacidad oficial para acumular divisas genuinas en un contexto donde la demanda de cobertura puede reactivarse rápidamente frente a cualquier señal de inestabilidad.

El dólar blue y los financieros se mantienen expectantes

Mientras tanto, el dólar blue continúa moviéndose en niveles relativamente estables, aunque con una brecha elevada respecto del oficial. La dinámica de los paralelos seguirá condicionada durante junio por factores como la liquidación del agro, las señales fiscales, la evolución de la inflación y la capacidad del Gobierno para sostener expectativas de estabilidad.

En el mercado coinciden en que mayo termina con menor tensión cambiaria respecto de meses anteriores, pero también con un escenario donde cualquier deterioro en reservas o en expectativas económicas podría volver a presionar sobre los distintos tipos de dólar.