El mercado pone la lupa sobre las señales del FMI, el dólar y el "plan de contingencia": claves económicas de la semana

El nuevo Staff Report del FMI dejó definiciones clave para el mercado de cara al segundo semestre. Junto con el respaldo al programa económico, el organismo advirtió sobre riesgos electorales, posibles presiones sobre el dólar, la necesidad de reforzar reservas y sostener un “plan de contingencia” frente a shocks externos e internos.

La aprobación del nuevo Staff Report del Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó algo más que elogios para el programa económico del Gobierno. Detrás de la aprobación del Directorio por los avances sobre el superávit fiscal y la desaceleración de la inflación en el último mes, el organismo dejó entrever cuáles son los principales riesgos que podrían alterar el esquema económico durante el segundo semestre y, sobre todo, en la previa del ciclo electoral de 2027 .

El organismo advirtió que un endurecimiento de las condiciones financieras globales podría revertir el escenario todavía favorable para países emergentes, dificultando tanto la acumulación de reservas como el regreso sostenido de Argentina a los mercados internacionales . La advertencia llega en un momento clave: el Gobierno necesita consolidar acceso al financiamiento para afrontar el rollover de deuda de cara a 2027.

Pero el foco más complicado aparece en el frente local. El Directorio del FMI señaló que la incertidumbre política vinculada a las elecciones presidenciales de 2027 podría provocar salida de capitales y desacelerar —o incluso revertir— el impulso reformista . En particular, el informe remarcó que el principal riesgo interno emergería “especialmente si se frena el avance en empleo y recuperación de ingresos reales ”.

En ese contexto, el Fondo sostuvo que será clave reconstruir rápidamente reservas internacionales para fortalecer la capacidad de respuesta frente a shocks. Además, dejó una definición relevante sobre el dólar: el tipo de cambio deberá actuar como “amortiguador” ante escenarios de estrés externo, una señal interpretada por operadores como una validación del actual esquema de bandas cambiarias y flexibilidad administrada que viene aplicando el Banco Central .

A la vez, ratificó que, ante un escenario de mayor volatilidad financiera o una suba del riesgo país, será necesario mantener una política fiscal restrictiva. Entre las medidas mencionadas aparecen: aceleración en la reducción de subsidios energéticos; menor nivel de transferencias a provincias; y un mayor control sobre los gastos.

En paralelo, el informe destacó positivamente el programa de compra de reservas del BCRA e indicó que la acumulación de divisas deberá continuar para consolidar la estabilidad financiera. En lo que va del año, el Banco Central logró acumular compras por casi u$s9.000 millones, en un contexto donde el peso mostró una apreciación real frente a sus comparables regionales y los futuros del dólar permanecieron por debajo del techo de la banda cambiaria.

No obstante, el FMI también reconoció que la posición externa argentina continúa siendo vulnerable debido al bajo nivel de reservas y a la necesidad de recuperar acceso a los mercados internacionales.

En materia inflacionaria, proyectó que el proceso de desinflación continuará durante el resto de 2026, aunque a un ritmo más gradual. Estimó una inflación cercana al 25% interanual para fin de año, frente al 31,5% registrado al cierre de 2025 y por debajo de lo proyectado por los gurúes del REM.

Parte de esa desaceleración más lenta responde al nuevo shock internacional de energía provocado por la suba del petróleo. Según el FMI, para sostener el proceso desinflacionario será necesario mantener políticas monetarias restrictivas y continuar fortaleciendo el esquema monetario para consolidar el ancla nominal y llevar la inflación a niveles de un dígito hacia 2028.

Mientras tanto, el mercado sigue monitoreando otra variable clave para sostener la calma cambiaria: la oferta de dólares. En ese punto, el reciente anuncio sobre la rebaja de retenciones al trigo y la cebada —del 7,5% al 5,5% desde junio— aparece como un factor que podría colaborar con el ingreso de divisas durante el segundo semestre y mantener a raya el tipo de cambio. La medida mejora parcialmente los incentivos para el sector agroexportador en un contexto donde los productores continúan enfrentando mayores costos derivados del conflicto en Medio Oriente.

image Chart de niveles del TC según Econométrica

Así, entre señales de respaldo del organismo multilateral, advertencias sobre riesgos electorales y la necesidad de reforzar reservas, el mercado empieza a entrar en una nueva etapa durante este segundo semestre: más concentrada en la capacidad del Gobierno para sostener la estabilidad cambiaria, permitir una leve recuperación de los salarios e incentivar el crédito para mantener la mejora observada en el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de marzo, conocido durabte la semana pasada.

La semana tendrá una agenda más corta por el feriado en Estados Unidos y Argentina, aunque el foco del mercado estará puesto en la licitación de deuda del Tesoro, el balance cambiario del BCRA y una serie de indicadores clave de actividad y consumo locales. Además, los inversores seguirán de cerca los datos de empleo y PBI de EEUU, junto con los balances de bancos y empresas tecnológicas, sector que continúa liderando las subas de Wall Street en niveles récord en los últimos meses.

Lunes 25/5

Mercados cerrados por feriados en Argentina y EEUU: tampoco operarán las bolsas de Reino Unido, Hong Kong y Suiza. En la plaza local no habrá actividad por el feriado de la Revolución de Mayo, mientras que en Wall Street regirá el Memorial Day.

Martes 26/5

El INDEC publica las estadísticas de turismo internacional de abril.

BBVA presenta su balance corporativo.

EEUU: se publica el dato sobre la confianza del consumidor de mayo.

Miércoles 27/5

La Secretaría de Finanzas realiza la segunda licitación de deuda del mes.

Banco Macro presenta su balance corporativo.

Se conocen las solicitudes semanales de hipotecas en Estados Unidos.

Presentan balances corporativos Salesforce y HP.

Jueves 28/5

El INDEC publica el informe de la industria de maquinaria agrícola del primer trimestre.

Solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EEUU.

EEUU: segunda lectura del PBI del primer trimestre.

Dell Technologies presenta su balance corporativo.

Viernes 29/5