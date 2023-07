Importaciones: crece el desacople de precios entre los bienes, el valor del dólar y la inflación

La tasa de aumentos de productos importados mayoristas hace un año que promedia el 8% mensual, por encima de la inflación y más aún del crawling peg. “El salto se dio a partir de julio del 2022”, recordó Claudio Caprarulo, economista de Analytica. Como motivo, detalló: “Hay dos efectos claves que se retroalimentan, el salto en los dólares paralelos y el cambio en la normativa para que los importadores accedan a los dólares, obligando a las empresas más grandes a conseguir financiamiento para pagar sus compras al exterior. Esa conjunción impactó en un aumento real de los costos, relacionados con el financiamiento, y de expectativas futuras sobre el tipo de cambio oficial, producto del salto en la brecha cambiaria”.

Para algunas consultoras, como el caso de Econviews, que dirige el economista Miguel Kiguel, el desacople entre los precios de los importados y la variación del tipo de cambio oficial podría implicar un menor pass through si hubiera un salto cambiario para acortar la brecha. “Los precios mayoristas importados se vieron afectados por el cepo y reflejan otros tipos de cambio de mercado, entre los $250 y $500. Esto no significa que una devaluación nominal no vaya a ser inflacionaria, si no que esa variación de precios puede ser de una magnitud menor para los bienes que ya tienen incorporado un tipo de cambio superior al oficial”, aseguraron en uno de sus últimos informes. Un análisis similar podría darse con las nuevas medidas acordadas con el FMI, que podrían implicar un encarecimiento de algunas importaciones.

Entonces, ¿por qué el oficialismo resiste tanto un salto cambiario? Garay Méndez explicó: “Antes la resistencia a devaluar era principalmente por precios, su impacto en el poder adquisitivo y en la distribución del ingreso. Tenés todavía precios que siguen al dólar oficial, como los alimentos. Pero ahora, el factor precio perdió un poco su relevancia ya que hay más bienes priceados al dólar paralelo. En la discusión, ahora se torna relevante la deuda indexada al dólar oficial, que ganó mayor peso en la composición de la deuda y en la participación del gasto total del Sector Público”.