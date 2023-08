Independiente: Grindetti tomaría licencia solo si fuera gobernador

El encargado de intentar apaciguar las aguas fue Ritondo, quien afirmó en Radio 10: “La licencia se la tomará más adelante si resulta electo gobernador en octubre. No definimos fechas, pero dijo que en algún momento el camino de gobernador es incompatible con el de presidente de Independiente”. Además, negó la posibilidad de que Juan Marconi -vicepresidente primero tras la renuncia de Fabián Doman- sea presidente por un posible alejamiento de Grindetti: “No se ha charlado que Marconi sea presidente si Grindetti pide licencia”.

La dirigencia de Independiente está dividida en dos bandos y el hijo del exárbitro es quien lidera la facción más débil, la que tiene nulo poder de decisión en la vida institucional, mientras que el integrante de JxC pertenece al famoso “grupo champagne”, con capacidad de injerencia. “Va a ser lindo tener de presidenta y gobernador a hinchas de Independiente. (Horacio Rodríguez) Larreta hizo campaña con Racing y no le fue muy bien...”, agregó el exministro de Seguridad bonaerense intentando chicanear al jefe de gobierno porteño, perdedor de la interna presidencial de Juntos por el Cambio.

Por otro lado, el “Rojo” recibió una buena noticia ya que la FIFA dictaminó que el Inter Miami le pague a la entidad de Avellaneda la suma de 191,381 dólares por el 50% de plusvalía que le correspondía a Independiente por la venta de Jorge Nicolás Figal a Boca. Al hacer referencia a la delicada situación económica del club, Ritondo concluyó: “El país afecta cuando uno tiene que girar dinero, por eso la presión y más con la imagen que dejó Independiente en el último tiempo. Dejamos una señal que es bastante fea y hay que recuperar credibilidad”.

Abocado a la campaña

A posteriori, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, aseguró ayer que está “abocado” a la campaña para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires pero todavía no definió si se tomará licencia en el club. “Veremos con la Comisión Directiva alguna cuestión temporal hasta que se dirima si me toca ser gobernador o no. Si la licencia es temporaria, toma el control el vicepresidente y si fuera definitiva, se llamará a Asamblea...”, explicó Grindetti en diálogo con Radio Mitre.

“Vamos a anunciar las cosas cuando estén firmadas. Yo asumí una responsabilidad que me cayó como un ‘peludo’ pero quiero ser claro y esto lleva un tiempo. Yo estoy abocado a la campaña, de eso no hay ninguna duda”, agregó el candidato de Juntos por el Cambio. “No estoy en la ‘trinchera’ pero sigo en comunicación con la Comisión Directiva”, señaló el presidente que, a la vez, adelantó que “puede haber un refuerzo más”, luego de las llegadas de Federico Mancuello, Alexis Canelo, Mauricio Isla y Felipe Aguilar más el regreso de Lucas “Saltita” González.