El BCRA compró otros u$s70 millones y las reservas alcanzaron un máximo en más de dos meses

La autoridad monetaria mantuvo el saldo comprador en el mercado de cambios y llevó el acumulado mensual a u$s536 millones. En el año, las compras netas ya alcanzan los u$s7.687 millones.

El BCRA aceleró las compras de divisas y cerró la rueda con el mayor saldo positivo en lo que va de mayo.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) tocaron este martes 12 de mayo su nivel más alto desde principios de marzo , al finalizar en u$s46.185 millones . La mejora fue de u$s42 millones en la jornada , en una rueda en la que la autoridad monetaria compró u$s70 millones en el mercado de cambios y mantuvo firme el proceso de recomposición de divisas.

Con este resultado, el BCRA encadenó 85 ruedas consecutivas con saldo comprador y llevó el acumulado de mayo a u$s536 millones . En lo que va de 2026, las compras netas ya alcanzan los u$s7.687 millones , por encima de la barrera de los u$s7.500 millones.

El avance en la acumulación de divisas se dio en una rueda en la que el dólar oficial volvió a bajar y profundizó la calma cambiaria que domina al mercado en los últimos meses. A nivel mayorista , el tipo de cambio retrocedió $7,40, equivalente a 0,5%, y cerró en $1.384 para la venta.

De esta manera, la cotización se alejó todavía más del techo del esquema de bandas cambiarias , que este martes se ubicó en $1.725,41 . Así, el dólar mayorista quedó 24,7% por debajo del límite superior de la banda , l a mayor distancia en casi un año , lo que mantiene el margen de acción del BCRA para seguir acumulando reservas sin necesidad de intervenir con ventas.

La dinámica cambiaria volvió a mostrar una tendencia favorable para el Banco Central. En una rueda con mayor volumen en el segmento de contado , la oferta de divisas ganó protagonismo durante el desarrollo de la jornada y presionó a la baja sobre la cotización oficial.

“El mercado volvió a operar con franca tendencia vendedora durante casi todo su desarrollo. La oferta de divisas se fue activando durante el transcurso de la rueda, impactando en la cotización del dólar, que inició una baja escalonada alejándola de los máximos del comienzo”, señaló Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

En el segmento de contado se negociaron u$s447,082 millones, mientras que en el mercado de futuros el volumen operado alcanzó los u$s1.046 millones. En ese contexto, el BCRA pudo cerrar la rueda con compras por u$s70 millones y superar los u$s500 millones acumulados en mayo.

En el mercado minorista, el dólar del Banco Nación retrocedió a $1.405 para la venta, mientras que el promedio de bancos relevado por el BCRA se ubicó en $1.408,7. A contramano del oficial, el dólar blue subió hasta $1.415, mientras que los financieros operaron con leves alzas. En este sentido, el MEP se ubicó en $1.418,9 y el contado con liquidación (CCL), en $1.475,7.

carry trade El carry trade pierde impulso por la baja de tasas y la inflación, pero la liquidación del agro, las emisiones corporativas y las compras del BCRA siguen sosteniendo la calma cambiaria.

El carry trade pierde atractivo, pero la oferta de dólares mantiene contenido al mercado

Durante los primeros meses del año, la estabilidad cambiaria se apoyó en dos factores centrales, siendo estas las compras del Banco Central, que ya superan los u$s7.500 millones en 2026, y el atractivo del carry trade.

La estrategia de posicionarse en pesos para aprovechar tasas elevadas y luego dolarizar ganancias ganó terreno en el arranque del año, impulsada por un dólar oficial contenido. Con una baja acumulada del tipo de cambio desde diciembre, los inversores que apostaron a instrumentos en pesos llegaron a obtener retornos significativos medidos en dólares.

Sin embargo, el escenario comenzó a mostrar algunos límites. La aceleración de la inflación, la apreciación cambiaria y la baja de tasas redujeron parte del atractivo de esa estrategia. En el mercado advierten que las tasas reales negativas vuelven más riesgoso el carry trade y obligan a sostener una oferta robusta de divisas para evitar nuevas presiones sobre el tipo de cambio.

Por ahora, la combinación entre liquidación de exportaciones del agro, colocaciones de deuda corporativa y compras oficiales mantiene contenido al dólar en el corto plazo. El mercado, de todos modos, sigue atento a la capacidad del Banco Central para continuar acumulando reservas de cara al segundo semestre.