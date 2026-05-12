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12 de mayo 2026 - 10:53

Los bonos en dólares cortan la racha alcista, en medio de la tensión global por Medio Oriente

Los títulos en dólares retroceden hasta 0,13% en medio de una mayor aversión global al riesgo por la escalada geopolítica en Medio Oriente y la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz.

Los bonos vuelven a la baja, aunque leve tras el recorte de riesgo país.

Los bonos vuelven a la baja, aunque leve tras el recorte de riesgo país.

Depositphotos

Los bonos soberanos argentinos operan con leves caídas este martes 12 de mayo, en una jornada marcada por el recrudecimiento de la tensión global entre Irán y Estados Unidos en torno al estrecho de Ormuz. Sin avances concretos en las negociaciones diplomáticas y en la previa de una reunión clave entre EEUU y China, los mercados internacionales muestran mayor cautela y presionan sobre los activos de riesgo, incluidos los títulos argentinos, que igualmente buscan sostener el optimismo tras la reciente mejora en la calificación crediticia otorgada por Fitch Ratings, una señal que fortaleció las perspectivas financieras para la Argentina.

En ese contexto, los bonos en dólares ceden hasta 0,13% encabezados por el Global 2029, seguido del Global 2035, 2038 y 2041 (0,05%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan roza los 500 puntos básicos nuevamente.

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