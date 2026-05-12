El dólar vuelve a bajar y la brecha con el techo de la banda cambiaria alcanza su nivel más alto en un año

El dólar oficial mayorista opera a $1.385 y queda casi 25% por debajo del techo de flotación fijado por el Banco Central.

El dólar oficial vuelve a bajar este martes y profundiza la calma cambiaria que domina el mercado desde comienzos de mayo. El tipo de cambio mayorista opera en los $1.385, consolidando la mayor distancia frente al techo de la banda cambiaria en casi un año. El BCRA fijó el límite superior en los $1.725,41 , lo que dejó al dólar oficial a 24,6% por debajo de ese techo.

En el segmento de contado en la jornada previa se negociaron u$s357,8 millones y el dólar mayorista cedió $6,50 o 0,5% .

En el mercado interpretan que la combinación de liquidación del agro, ingreso de dólares financieros y compras sostenidas del BCRA continúa aportando estabilidad al frente cambiario. Sin embargo, las miradas comienzan a concentrarse sobre la dinámica de inflación y las tasas reales.

“El dólar mayorista se reacomoda ligeramente hacia los $1.400 mientras los operadores esperan el nuevo dato de inflación para evaluar si tendrá algún efecto en el actual contexto financiero, ya que las tasas reales negativas necesitan de un exceso de divisas como el actual y de un sendero de convergencia en los precios”, sostuvo el economista Gustavo Ber.

Además, agregó: “Las miradas por estos días se concentran en el ritmo de compras del BCRA, tras algunas ruedas donde se desaceleraron, toda vez que resulten fuertes durante esta etapa es condición necesaria para avanzar en la acumulación de reservas”.

En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación cayó $5 y cerró a $1.415 para la venta. El dólar blue, en tanto, avanzó $5 y se ubicó en $1.405.

El analista Salvador Di Stefano consideró que todavía existe margen para una recuperación del tipo de cambio sin generar tensiones inflacionarias. “El tipo de cambio hoy podría estar entre $1.450 y $1.500 y no sería nada grave para la economía. Al contrario, alentaría a que muchos exportadores liquiden divisas, se active la recaudación de comercio exterior y el Gobierno lograría más dólares e ingresos fiscales”, afirmó.

Dólar: el carry trade pierde fuerza

Durante los primeros cuatro meses del año, el mercado encontró dos anclas principales para sostener la estabilidad cambiaria: las compras del Banco Central —que ya superan los u$s7.400 millones— y el carry trade.

La estrategia de invertir en pesos aprovechando tasas altas y luego dolarizar ganancias ganó terreno en el inicio del año gracias a la estabilidad cambiaria. Con un dólar oficial que cayó 4,4% desde diciembre, los inversores que apostaron a plazos fijos en pesos llegaron a obtener retornos cercanos al 13% medidos en dólares.

Sin embargo, la aceleración de la inflación, la apreciación cambiaria y la baja de tasas comenzaron a erosionar parte de ese atractivo. En el mercado advierten que las tasas reales negativas vuelven más riesgosa la estrategia y obligan a sostener una fuerte oferta de divisas para evitar tensiones cambiarias.

pesos dolar El carry trade se desdibujó pero se mantiene firme ante la baja de tasas Depositphotos

Aun así, la combinación entre liquidación de exportaciones del agro, colocaciones de deuda corporativa y compras oficiales mantiene contenido al dólar en el corto plazo, mientras el mercado sigue monitoreando la capacidad del Banco Central para continuar acumulando reservas de cara al segundo semestre.