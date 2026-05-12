SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
12 de mayo 2026 - 11:23

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 12 de mayo

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial mayorista se dio vuelta y bajó este lunes, a la par de los financieros, pero el blue subió. En el mercado local, el S&P Merval avanzó 2,8%, mientras que en Wall Street, los ADRs y los bonos escalaron hasta 6%. En ese contexto, el riesgo país cayó debajo de los 500 puntos básicos.

Este martes, se conoce el IPC de abril de EEUU, Alemania e India también revelan el IPC de abril y presenta balance Bioceres, Central Puerto y Mirgor.

Live Blog Post

Manuel Adorni y Luis Caputo le pasaron la motosierra a 211 programas gubernamentales por un total de $2,3 billones

Por Carlos Lamiral

Frente a la caída de la recaudación, el Gobierno recortó financiamiento a hospitales, el INCUCAI, al Instituto Malbrán, el programa Educar, entre otros. Además achica el fondo para ATN.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Los bonos en dólares cortan la racha alcista, en medio de la tensión global por Medio Oriente

Los títulos en dólares retroceden hasta 0,13% en medio de una mayor aversión global al riesgo por la escalada geopolítica en Medio Oriente y la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz.Lee la nota completa

Live Blog Post

La inflación en EEUU se disparó a 3,8% por el shock en los combustibles y es la más alta en tres años

El dato de abril superó las expectativas del mercado, que ya de por sí esperaba una fuerte aceleración respecto de la medición de marzo. La inflación núcleo, que excluye energía y alimentos, también se aceleró.

Lee la nota completa

Live Blog Post

El dólar volvió a bajar y la brecha con el techo de la banda cambiaria alcanzó su nivel más alto en un año

La cotización oficial mayorista cayó a $1.391,50 y quedó casi 24% por debajo del techo de flotación fijado por el Banco Central. El mercado sigue atento al ritmo de compra de reservas, mientras el carry trade pierde atractivo por la aceleración inflacionaria y la baja de tasas.Lee la nota completa

Dólares

Live Blog Post

Economía sale a renovar deuda a plazos más largos y busca colocar bonos en dólares por u$s300 millones

Por Carlos Lamiral

El Ministerio de Economía dio a conocer la condiciones del primer llamado a licitación de deuda de mayo. El abanico incluye bonos a tasa fija y letras atadas al dólar para septiembre. Además, ofrecerá títulos en moneda dura con vencimientos en 2027 y 2028.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Inflación, aranceles y guerra: cómo llegan EEUU y China a la bilateral entre Donald Trump y Xi Jinping

Por Juan Marcos Pollio

La economía de EE UU se encuentra en una situación más delicada que su contraparte china, debido a múltiples factores.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 12 de mayo

El dólar oficial minorista cotiza a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.417,11 para la venta.

Lee la nota completa

Embed

Te puede interesar

Otras noticias