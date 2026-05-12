Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 12 de mayo

El dólar oficial mayorista se dio vuelta y bajó este lunes, a la par de los financieros, pero el blue subió. En el mercado local, el S&P Merval avanzó 2,8%, mientras que en Wall Street, los ADRs y los bonos escalaron hasta 6%. En ese contexto, el riesgo país cayó debajo de los 500 puntos básicos.
Manuel Adorni y Luis Caputo le pasaron la motosierra a 211 programas gubernamentales por un total de $2,3 billones
Por Carlos Lamiral
Frente a la caída de la recaudación, el Gobierno recortó financiamiento a hospitales, el INCUCAI, al Instituto Malbrán, el programa Educar, entre otros. Además achica el fondo para ATN.