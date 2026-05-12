El dólar blue subió por segunda jornada consecutiva y le sacó más de $30 de diferencia al oficial + Seguir en









El tipo de cambio paralelo suma un avance de $15 en lo que va de la semana y volvió a estar más caro que el minorista.

El dólar informal se consolido sobre los $1.400. Depositphotos

El dólar blue subió este martes y cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En total, la divisa informal acumula ya cuatro ruedas sin bajas.

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El tipo de cambio paralelo suma un avance de $15 en lo que va de la semana y volvió a estirar la brecha con el dólar oficial, que hoy cerró a $1.384 en el segmento mayorista, al 2,2%. A su vez, volvió a posicionarse por encima del precio de venta del billete minorista ($1.405) en el Banco Nación (BNA).

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, martes 12 de mayo En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.384 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 12 de mayo El dólar CCL opera a $1.480,35 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 12 de mayo El dólar MEP opera a $1.422,30 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 12 de mayo El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.826,5. Cotización del dólar cripto hoy, martes 12 de mayo El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.473,23, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 12 de mayo Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s80.757,32, según Binance.