Litoral: fue “masiva” la ocupación de turistas uruguayos en finde XL

En ese sentido, también desde la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), le confirmaron al medio del litoral argentino, Uno, que el 40% de ocupación en la ciudad entrerriana de Concordia son de origen extranjero. “En Concordia me confirmaron que hay un 40% de los visitantes que son extranjeros. En esa localidad esperaban una ocupación del 70% y creo que la van a superar bastante”, explicó el presidente del CET, Juan Manuel Acedo.

El jerarca se refirió al comportamiento del turista uruguayo en específico, y aclaró que cruzan todos los fines de semana, sin importar si es largo o no. “El turista uruguayo está viniendo todos los fines de semana, sean largos o no, sino que ahora con el condimento de finde XXL porque hay algunos eventos en particular, sobre todo en las ciudades que están sobre la costa del Uruguay, así que aprovechan y ya vienen a pasear, por eso ese gran porcentaje”, agregó.