Los inversores evalúan si deciden un vuelo a la calidad

“Queda por ver lo que ocurre en los próximos uno o dos días, pero si persiste la incertidumbre sobre el liderazgo en Rusia, los inversores podrían acudir en masa a los activos de refugio”, dijo Gennadiy Goldberg, responsable de estrategia de tasas de interés estadounidenses de TD Securities en Nueva York.

“Los mercados no suelen responder bien a los acontecimientos que se están desarrollando y son inciertos”, en particular en relación con Vladímir Putin

y Rusia, dijo Quincy Krosby, estratega jefe global de LPL Financial.

“Si la incertidumbre aumenta, veríamos subir los bonos del Tesoro suben, el oro y el yen...”, dijo Krosby, mencionando los típicos activos de refugio que los inversores compran cuando aumentan los riesgos.

Alastair Winter, Estratega de Inversión Global de Argyll Europe, dijo que aunque la desescalada significa que los mercados podrían ahora no reaccionar mucho, “Putin ha sido claramente debilitado y habrá más acontecimientos”.