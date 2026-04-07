Nuevo fin de semana largo de abril en Buenos Aires: el feriado inesperado para un descanso extendido + Seguir en









En el cuarto mes del año, hay dos localidades bonaerenses que van a disfrutar de un día libre exclusivo.

El cuarto mes del año cuenta con una fecha muy especial solo para dos localidades. Freepik

El calendario 2026 cuenta con los feriados que todos conocen, pero también tiene algunas fechas exclusivas que alteran la rutina solo en algunos puntos del país. Si bien estas no siempre alcanzan a todo el territorio, quienes viven en las localidades beneficiadas cuentan con un descanso extra.

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Durante abril, varias zonas de la provincia de Buenos Aires suman un día no laborable que les permite reorganizar su agenda. Para muchos, esto se convierte en la oportunidad para desconectar o planear una escapada sin tener de pedir días en el trabajo.

Feriado día libre relax descanso Para quienes viven en localidades alcanzadas por estas celebraciones, el 13 de abril es la pausa en la rutina que tanto ansiaban. Pexels A qué se debe el feriado del 13 de abril de 2026 El lunes 13 de abril de 2026 va a ser un día muy especial en algunas localidades bonaerenses por sus aniversarios fundacionales, que forman parte de la identidad de cada comunidad.

En el caso de Médanos, cabecera del partido de Villarino, la fecha recuerda el inicio de su historia a fines del siglo XIX. Su origen como pueblo se dio gracias a la llegada del ferrocarril, un hecho que impulsó el crecimiento del lugar y marcó su desarrollo productivo. A lo largo de los años, la ciudad se enfocó en el campo, especializándose en la producción de ajo y viñedos reconocidos.

Todos los años, para celebrar esta fecha, se organizan distintas actividades como actos oficiales o encuentros comunitarios.

Lo mismo pasa en Iriarte, dentro del partido de General Pinto. Ahí también se conmemora el aniversario de la fecha en la que se fundó en el siglo XIX. Durante el día se celebra con propuestas culturales en las que la mayoría de los vecinos participan, ya que suele ser un día no laborable. Mujer chica descanso feriado día libre Un día que corta la rutina y suma una pausa en medio del mes, perfecto para recargar energías. Pexels Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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