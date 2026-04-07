El calendario 2026 cuenta con los feriados que todos conocen, pero también tiene algunas fechas exclusivas que alteran la rutina solo en algunos puntos del país. Si bien estas no siempre alcanzan a todo el territorio, quienes viven en las localidades beneficiadas cuentan con un descanso extra.
Nuevo fin de semana largo de abril en Buenos Aires: el feriado inesperado para un descanso extendido
En el cuarto mes del año, hay dos localidades bonaerenses que van a disfrutar de un día libre exclusivo.
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La semana comienza con un nuevo feriado: el inesperado descanso para los argentinos en abril 2026
Durante abril, varias zonas de la provincia de Buenos Aires suman un día no laborable que les permite reorganizar su agenda. Para muchos, esto se convierte en la oportunidad para desconectar o planear una escapada sin tener de pedir días en el trabajo.
A qué se debe el feriado del 13 de abril de 2026
El lunes 13 de abril de 2026 va a ser un día muy especial en algunas localidades bonaerenses por sus aniversarios fundacionales, que forman parte de la identidad de cada comunidad.
En el caso de Médanos, cabecera del partido de Villarino, la fecha recuerda el inicio de su historia a fines del siglo XIX. Su origen como pueblo se dio gracias a la llegada del ferrocarril, un hecho que impulsó el crecimiento del lugar y marcó su desarrollo productivo. A lo largo de los años, la ciudad se enfocó en el campo, especializándose en la producción de ajo y viñedos reconocidos.
Todos los años, para celebrar esta fecha, se organizan distintas actividades como actos oficiales o encuentros comunitarios.
Lo mismo pasa en Iriarte, dentro del partido de General Pinto. Ahí también se conmemora el aniversario de la fecha en la que se fundó en el siglo XIX. Durante el día se celebra con propuestas culturales en las que la mayoría de los vecinos participan, ya que suele ser un día no laborable.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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