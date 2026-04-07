Estos celulares van a tener que despedirse de WhatsApp durante abril 2026

La app de mensajería exigirá sistemas más actuales y varios equipos antiguos quedarán fuera del servicio de mensajería.

A partir del 10 de abril , varios teléfonos lanzados antes de 2014 dejarán de ser compatibles con WhatsApp . La aplicación dejará de abrirse y actualizarse en los equipos afectados, lo que obligará a muchos usuarios a cambiar de dispositivo para conservar el acceso.

El ajuste técnico impacta tanto en Android como en iPhone . En el caso de Android, el requisito mínimo pasará a ser Android 5.0 Lollipop , mientras que en el ecosistema Apple se exigirá iOS 15.1 como versión base.

Para verificar si el equipo quedará fuera de servicio, es necesario revisar la versión del sistema operativo instalada.

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Abrir Ajustes.

Ingresar a General.

Revisar Versión de iOS.

Si el dispositivo puede actualizarse a Android 5.0 o iOS 15.1, seguirá funcionando sin inconvenientes. En caso contrario, los expertos en tecnología recomiendan cambiar el modelo actual a un equipo más reciente y realizar una copia de seguridad antes del cambio.

Celulares que dejarán de ser compatibles

Celulares PhoneArena Gentileza - PhoneArena

La compañía Meta Platforms confirmó que, desde el 10 de abril de 2026, la app solo funcionará en Android 5.0 o versiones posteriores y en iPhone con iOS 15.1 en adelante. Los modelos que no alcancen ese piso quedarán excluidos. Esta es la lista completa de los celulares que dejarán de ser compatibles con WhatsApp durante abril:

Android

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy S3

Sony Xperia M

LG Optimus L7 II

Motorola Moto E (1ª generación)

Apple

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Modelos anteriores

En el caso de Apple, ya se vio recientemente que toda la gama del iPhone 5 perdió el acceso a la app, pero ahora se suman el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus que tampoco podrán instalar iOS 15.1, requisito mínimo para mantener la aplicación activa. Hasta el momento, las versiones especiales de esa generación, como el iPhone 6s, no fueron descartadas oficialmente.

Cuando el equipo no cumple con las condiciones, la app deja de abrirse y tampoco permite descargar actualizaciones. Además, la falta de soporte incrementa los riesgos ante fallas de seguridad.

Qué pasará con los usuarios que se queden sin WhatsApp en sus celulares

whatsapp-portada-logo.jpg WhatsApp tiene varios trucos que no muchos conocen.

El primer paso es verificar la versión del sistema operativo. En Android, se puede consultar desde Ajustes, en la sección "Acerca del teléfono" o "Información de software". En iOS, el dato aparece en Ajustes, en el apartado "General" y finalmente en "Información".

Si el dispositivo admite una actualización compatible, lo mejor es instalarla cuanto antes. Eso permitirá seguir con acceso normal a la aplicación. Si el modelo no ofrece esa posibilidad, la alternativa será migrar a un equipo más reciente.

La empresa suele avisar con anticipación dentro de la propia app, lo que brinda un margen para tomar una decisión.

Para evitar perder los datos y conversaciones importantes, antes de hacer un cambio de equipo, se recomienda guardar todas las conversaciones y archivos para evitar la pérdida de datos importantes.

En Android, el respaldo se almacena en Google Drive. Dentro de la app, hay que ingresar a Ajustes, luego a Chats y seleccionar "Copia de seguridad". Ahí mismo se puede iniciar el guardado manual en la nube.

En iOS, el almacenamiento se hace en iCloud. El camino es "Configuración" dentro de la aplicación, después "Chats" y "Copia de seguridad". Con la opción "Realizar copia ahora" se guardan mensajes y archivos.

Antes de iniciar el proceso, lo mejor es chequear que haya espacio disponible en la cuenta asociada. Este paso garantiza que, ante un cambio de equipo, las conversaciones puedan recuperarse sin inconvenientes.