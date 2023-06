Los Pumitas cayeron ante Georgia en el Mundial Sub 20

El seleccionado Sub 20 de rugby de la Argentina, Los Pumitas, perdió con Georgia por 20-0 (PT 14-0) por el Grupo C, encuentro válido por la zona de clasificación de la 13a edición del Mundial, de la categoría, que se realiza en Sudáfrica. El encuentro, correspondiente al Grupo C, se disputó en el Danie Craven Stadium de Stellenbosch, dirigido por la árbitra femenina escocesa Hoolie Davidson, quien fue asistida por el francés Luc Ramos y el sudafricano Dylen November.

En consecuencia, en el Grupo C se registraron un triunfo y una derrota por equipo, Argentina, Sudáfrica e Italia suman 5 puntos cada uno, mientras que Georgia tiene 4, ya que no obtuvo bonus como sus rivales por no superar los dos tries en su triunfo de ayer No obstante, el conjunto argentino, dirigido por el técnico Álvaro Galindo, se mantiene primero en el Grupo por diferencia de tantos a su favor. En la fecha inicial, Los Pumitas derrotaron a Italia por 43-15 y Sudáfrica a Georgia por 33-23. Argentina finalizará su participación en la etapa clasificatoria el martes frente a Sudáfrica, desde las 14.00 en el Boland Stadium, en Wellington, mientras que Georgia e Italia se medirán en el Paarl Gymnasium Stadium, de Paar.