Malvinas: Marc Stanley, en el Senado, pidió que se abra diálogo

“Tenemos nuestro desafíos, pero ambas democracias van a prevalecer”, pronosticó Stanley y anticipó que “hay mucho en lo que podemos trabajar. De hecho, tenemos compañías de los Estados Unidos esperando en la puerta para ingresar a su país.

El embajador añadió que el respaldo que el Congreso le dio al acuerdo con el FMI “fue impresionante” y enfatizó que veía “una oportunidad que se da una vez por generación para la Argentina”. “Ahora tienen desafíos económicos. Y es una gran ola. El mundo necesita combustible y comida. Y ustedes tienen todo eso”, dijo.

Insistió con que Estados Unidos “está para ayudar a la Argentina a alimentar y darle energía al mundo”, y reiteró la idea de una asociación firme entre ambas naciones, mientras que advirtió que “el gas que está debajo de la tierra no vale nada si no lo sacan”.

“Desesperadamente queremos una fuerte relación con la Argentina. Tenemos algo que el mundo necesita y queremos asociarnos con ustedes. Queremos ayudar”, subrayó el diplomático.

Sobre Malvinas, señaló : “Me di cuenta de que Malvinas es un tema muy emotivo para ustedes. Odio esa disputa por varias razones. No podemos venderles armas a la Argentina que contengan partes británicas. Además, el conflicto impide que haya más inversiones inglesas en la Argentina”.

“Estoy aprendiendo más sobre la cuestión todos los días. Estoy estudiando mucho y si tuviera que pensar una forma de solucionar esto pero ahora no puedo, no se me ocurre nada. Lo único que podría decir es que me gustaría ver una negociación entre las dos partes”, aseguró el embajador y dijo que “Boris Johnson, el otro día, parecía no tener interés en continuar las negociaciones cuando habló con el Presidente Fernández pero, es una cuestión complicada”.

Del encuentro en el Salón Azul participaron el presidente de la Comisión, el oficialista puntano Adolfo Rodríguez Saá, y los integrantes del Frente de Todos Silvia Sapag, de Neuquén; Gerardo Montenegro, de Santiago del Estero; Guillermo Andrada, de Catamarca; Pablo Yedlin, de Tucumán; Inés Pilatti Vergara, de Chaco, y Silvina Larraburu, de Río Negro, y su aliada, la riojana Clara Vega.

Por Juntos por el Cambio, en tanto, estuvieron presentes el misionero Humberto Schiavoni, la neuquina Lucila Crexell, el chaqueño Víctor Zimmermann y la mendocina Mariana Juri.

Esta fue la tercera visita que realizará Stanley a la Cámara alta. El pasado 28 de marzo, se reunió con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su despacho.