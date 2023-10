Manzur y Jaldo alistan la transición y el dispositivo para revertir resultado de PASO

La reunión se extendió por casi dos horas y a su término, en un breve contacto con la prensa, Manzur sostuvo: “Estuvimos reunidos con Osvaldo hablando de proyectos, haciendo un balance de la gestión y de lo que viene. No tengo dudas de que Tucumán va a tener un gran gobernador que va a trabajar para que a todos los tucumanos les vaya bien”. Partió luego a un acto de campaña y de allí hacia Buenos Aires para participar del acto en Avellaneda, Buenos Aires, y acompañar al candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) junto a otros mandatarios provinciales. Con más tiempo, Jaldo detalló que, aun tratándose de una transición de mismo signo político, tiene su propio plan de gobierno que anunciará, en parte, en su discurso de asunción y luego en la conferencia de prensa posterior. Se deslizó que frente a un escenario de restricción presupuestaria, aunque la Casa Rosada no cambie de signo político, Jaldo pondría en marcha un severo ajuste de gastos que considere superfluos, como la unificación de áreas de gobierno, incluso ministerios. Por ahora, Jaldo no dio detalles y se limitó a señalar que su plan “tiene que ver con muchas áreas, sobre todo en educación y decisiones de fondo en seguridad y en acción social”. Sobre la conformación de su gabinete, anticipó que dará a conocer sus nombres la semana que viene, lunes o martes.