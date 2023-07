Newell’s y Defensa, con cruces duros

El miércoles 12, Patronato de Paraná recibirá a Botafogo, de Brasil, y la otra semana viajará a Río de Janeiro en busca de la hazaña. Quien se imponga irá ante Guaraní de Paraguay.

Ese mismo día, San Lorenzo estará en Colombia para enfrentar a Independiente Medellín y luego definirá la clasificación en el Bajo Flores. El que pase la llave se medirá con San Pablo.

Y por último, Tigre visitará el jueves 13 a Libertad, en Asunción, para luego cerrar la serie en Victoria. El que se quede con el duelo tendrá enfrente a Fortaleza de Brasil.

Los otros cruces serán Colo Colo- América (Brasil); Corinthians- Universitario; Sporting Cristal- Emelec; Ñublense- Audax Italiano.

La final será a partido único en el Estadio Centenario de Montevideo, el 28 de octubre. Todos los cruces de octavos: San Paulo vs. San Lorenzo/ Independiente de Medellín (Colombia); Newell’s vs. Corinthians / Universitario; Fortaleza vs. Libertad/ Tigre; Guaraní vs. Patronato/ Botafogo; Goiás vs. Estudiantes/ Barcelona; Defensa y Justicia vs. Sporting Cristal / Emelec; LDU Quito vs. Ñublense/Audax Italiano; Bragantino vs. Colo Colo / América.