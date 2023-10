Panamericanos: Gil, con plata y en París 2024

“No tengo palabras, es para lo que trabajé todo el año y lo logré. No puedo más de felicidad. El Panamericano es muy parecido al Olímpico porque hay un público ajeno a la competencia haciendo ruido, es totalmente anormal”, expresó luego de la conquista. Y añadió: “Soy consciente de que si quiero una medalla en los Juegos Olímpicos, primero tenía que ganarla acá. Estaba preparado para mucho más, sé mis números. Tenía mucha expectativa, pero el deporte es así. A veces pega en el palo y te quedás afuera. Vine a buscar un oro o una plata. Era lo que me faltaba para cerrar un gran año”. El argentino, de 35 años, compartió el podio con el estadounidense Vicent Hancock, quien se ubicó primero, y el peruano Nicolás Pacheco, que se quedó con el tercer puesto.

“Es una carrera dura en donde juega mucho la cabeza en contra del cuerpo, que quiere parar. Me adapto a todas las distancias, todo lo que me propongan es un desafío. Se la dedico a mi hijo de 8 años, a mi marido que me bancó un montón y a mi hermana, que vendrá a competir también. Una deja muchas cosas de lado para llegar a campeonatos como estos. Agradezco al Enard y a la Secretaría de Deportes por bancarme hace muchos años”, contó la marplatense, casi con la voz quebrada. “Salí a buscar el primer puesto. Me quedé sin piernas en el último kilómetro, pero di todo y, por eso, me quedo tranquila. No esperaba que se corra tan fuerte acá. Había mucha humedad. Fue muy duro el circuito. Buscaré llegar a París el año que viene”.

Las 6 medallas argentinas en Santiago

Lucas Guzmán - Plata en Taekwondo -58kg.

Fernanda Russo - Plata en Tiro (Rifle de aire 10m.)

Florencia Borelli - Plata en Atletismo (Maratón).

Macarena Ceballos - Bronce en Natación (100m pecho).

Giulia Sendra - Bronce en Taekwondo -49kg.

José Luis Acuña - Bronce en Taekwondo -68kg.