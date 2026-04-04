Quién era el enfermero muerto junto a ampollas de propofol y fentanilo + Seguir en









Se trata de un hombre de 44 años, oriundo de Gualeguaychú. Entre los fármacos que se le secuestraron figuran además lidocaína, difenhidramina, dipirona y hioscina.

Bentancourt tenía 44 años y era oriundo de Entre Ríos. TN

La medicina argentina sigue conmocionada por el robo de fármacos conocido en los últimos días, por parte de dos anestesistas del Hospital Italiano. Este hecho derivó en la muerte de un colega del Hospital Rivadavia, identificado como Alejandro Salazar. Ahora, se sumó una segunda víctima, reconocido como el enfermero Eduardo Bentancourt hallado sin vida en su domicilio.

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La causa se enmarca en el robo de propofol y fentanilo, dos drogas usadas para adormecer, que fueron hurtados por parte de los anestesistas Hernán Boveri y Delfina Lanusse para "fiestas privadas" en las que se sometían entre varios al consumo de estas sustancias.

Con la muerte de Salazar por sobredosis, el hecho destapó esta serie de prácticas que ahora se llevó a Bentancourt, de 44 años y oriundo de Entre Ríos.

Quién era Eduardo Bentancourt, el segundo muerto junto a ampollas de propofol y fentanilo Bentancourt fue hallado muerto en su domicilio de Palermo este viernes, quien era oriundo de Gualeguaychú y actualmente vivía sobre la calle Fray Justo Santa María al 2400. Estaba titulado en enfermería en el Instituto de Enseñanza Superior María Inés Elizalde, de acuerdo a su perfil en Linkedin.

propofol enfermero muerto Entre los fármacos que se encontraron en su domicilio figuran ampollas de propofol, lidocaína, difenhidramina, dipirona, fentanilo y hioscina Redes sociales Si bien se investigan las causas de muerte, la hipótesis principal es de que haya fallecido a causa de una intoxicación por drogas como el propofol y el fentanilo.

En su domicilio encontraron un guante de látex, una jeringa, y muchos fármacos: ampollas de propofol, lidocaína, difenhidramina, dipirona, hioscina, fentanilo, diclofenac, clonazepam, midazolam, dexametasona, adrenalina, haloperidol, metroclopramida, diazepam, ketorolaco, cloruro de potasio, ceftriaxona, penicilina y succinilcolina. La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correcional N°21, a cargo del fiscal Carlos Alberto Vasser.

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