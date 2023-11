Peronismo federal renueva apoyo a UP de cara a balotaje

El presidente del Interbloque Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, renovó ayer su respaldo a la candidatura presidencial de Sergio Massa por Unión por la Patria (UP) y llamó a “no ser neutrales ni prescindentes” ya que frente al balotaje del 19 de noviembre “no hay lugar para la indiferencia”, advirtió.

“No vamos a ser neutrales ni prescindentes”, reiteró el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires (Identidad Bonaerense) y planteó que “en tiempos de definiciones no hay lugar para la indiferencia”.

En lo que puede ser leído como una réplica por elevación al propio Schiaretti, Rodríguez resaltó desde la red social X (ex- Twitter) que muchos dirigentes del peronismo que no forman parte de UP apoyarán a Sergio Massa en la segunda vuelta presidencial.

“No vamos a ser neutrales ni prescindentes. En tiempos de definiciones no hay lugar para la indiferencia. Muchos compañeros y muchas compañeras de todo el país, que somos peronistas y no pertenecemos a Unión por la Patria, vamos a votar a Sergio Massa el 19 de noviembre”, remarcó.

Rodríguez acompañó su mensaje con un logo de ‘Consenso Federal’, la coalición electoral del peronismo disidente que en 2019 impulsó la fórmula presidencial de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey.