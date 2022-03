Racing no tendrá a Cardona para el clásico de Avellaneda

El colombiano había sido reemplazado a los 23 minutos del primer tiempo del encuentro en el cual Racing terminó venciendo a Talleres por 1 a 0 por la quinta jornada de la Copa de la Liga Profesional. Cardona había sufrido la misma dolencia frente a Argentinos Juniors y lo marginó para jugar frente a River. Tras conocerse el grado de su lesión escribió un mensaje en una historia de su cuenta de Instagram.“De rodillas ante Dios y de pies ante el mundo. Un verdadero guerrero estudia cada derrota, para convertirla en victoria la próxima vez... Porque el mejor guerrero no es el que triunfa siempre, sino el que vuelve sin miedo a la batalla. Así será”, aseveró Cardona. Además, agradeció a los simpatizantes por las muestras de cariño: “Gracias por sus mensajes de apoyo y buenos deseos. Y a los que no, también muchas gracias. Bendiciones a todos”.Cardona arribó a Racing tras su paso por Boca, que no hizo uso de la opción de compra y lo devolvió a los Xolos de Tijuana. La “Academia” decidió hacer una fuerte inversión y compró el 50% del pase del colombiano en 3.300.000 dólares, además de firmarle un contrato por tres años, mientras que la otra mitad sigue siendo propiedad del club mexicano.