Rojas y Payero encabezan la lista de salida en la Liga Profesional

No obstante, Racing y Boca son dos de los equipos que sufrirán bajas importantes en el medio de la competencia.

Rojas no llegó a un acuerdo con la dirigencia de la “Academia” para renovar el contrato que vencerá hoy pero por pedido de Fernando Gago jugó hasta último momento y el miércoles por la noche se despidió de los hinchas albicelestes en el partido triunfo de local contra Ñublense de Chile, por Copa Libertadores.

El volante zurdo deja la “Academia” luego de 126 partidos, 26 goles, 14 asistencias y tres títulos ganados, para seguir su carrera en el poderoso fútbol brasileño.

El paso de Payero por Boca no fue tan productivo pero el mediocampista surgido de Banfield también formará parte del equipo de Jorge Almirón hasta horas antes de que caduque su contrato.

El cordobés volverá a Middlesbrough inglés, ya que el club de La Ribera no ejecutará la opción de compra de seis millones de euros.

Entre estos dos equipos también se dará un curioso “intercambio” ya que Racing oficializará el acuerdo que tiene desde hace meses con el volante Agustín Almendra, quien jugó por última vez con la camiseta de Boca en febrero de 2022.

Por otro lado, será oficial desde hoy la ruptura entre Huracán y el defensor Lucas Merolla. El excapitán del “Globo” fue separado del plantel principal luego de no acordar la renovación del contrato y a partir del 1 de julio está liberado para viajar a México y concretar su llegada a Mazatlán.

Hay un grupo de jugadores que están en una zona gris ya que podrían terminar el presente torneo con el contrato vencido.

Los casos más rutilantes son los de Iván Pillud, de Racing y José Sand, de Lanús, quienes acordaron terminar la competencia y luego se sentarán a dialogar con la dirigencia sobre el futuro.

En el “Granate” también seguirían hasta la fecha 27 el delantero Franco Troyanski y el defensor colombiano Felipe Aguilar, mientras que Sarmiento trabaja para que el delantero Javier Toledo haga lo propio.

Otro que dejó su club, en este caso Independiente, pero no por razones de contrato fue Mauricio Cuero. Su propio representante, Franco Razzotti, fue muy crítico con el pasar del colombiano por el club y aseguró que “no estuvo a la altura” de una institución como Independiente. “La idea era no robar. Mauricio Cuero no estuvo a la altura futbolísticamente y por eso decidimos de común acuerdo rescindir el contrato con Independiente. Cobrará hasta el último día trabajado”, afirmó Razzotti en una entrevista con un medio partidario del “Rojo”. El colombiano tenía contrato hasta diciembre de 2024.