Santoro y Jorge Macri reaniman la campaña por la jefatura de Gobierno de la Capital

En una entrevista radial, el candidato a jefe porteño aseguró que “Larreta hizo una hipertrofia del aparato del Estado, creando un montón de cargos para cerrar su interna...”. Para Santoro “hace cuatro años que estos tipos dejaron de gobernar, se dedicaron a hacer política nacional y abandonaron la Ciudad...”.

santoro y Rossen.jpg Leandro Santoro, junto a una experta urbanística, Bárbara Rossen, candidata a vice. Redes

Entonces buscó diferenciarse. “Yo quiero que haya más Estado, pero del mejor, del inteligente porque no es posible luchar contra el cambio climático, por ejemplo, que es la agenda del futuro, si no tenemos un Estado inteligente, emprendedor y eficiente, que no gaste de más, pero que tampoco se desentienda de la problemática social...”, explicó Santoro.

En otro sentido, el candidato aseguró que “hoy la clase media no puede alquilar, no puede ir a un psicólogo, no puede mandar a los hijos a una escuela pública porque están con horas libres y no tienen clase, hay un problema enorme en materia de oportunidades que la Ciudad no brinda”.

Según el aspirante a jefe porteño, la Ciudad de Buenos Aires “está para más” y necesita “un Estado activo, inteligente y eficaz” .

Sobre otros temas, Santoro opinó que a su principal rival “la marca Macri es lo que lo ayudó a ganar la interna”.

“Creo que Mauricio Macri tiene un liderazgo sobre la ciudad de Buenos Aires indiscutido. Hay un sector de la sociedad que confía en él, el núcleo del electorado de Jorge Macri es un núcleo de gente que cree en Mauricio...”, consideró el diputado que propone crear la figura del negociador político para que medie cuando hay piquetes.

Por su parte, Jorge Macri viene mostrando obras que continuará y que lo alejan además del peronismo que puso en la mira algunos proyectos urbanísticos que serán expuestos en la campaña.

Macri se mostró ayer en la costanera donde se desarrolla el proyecto Costa Urbana en lo que fuera la Ciudad Deportiva de Boca Juniors. Se trata de una iniciativa de gestión privada que se fue modificando para ser aprobada por la Legislatura porteña que durante años no logró ser sancionada.

“La Ciudad continua transformando y recuperando costa...” indicó el candidato en campaña para explicar que “siempre marcamos que uno de los desafíos que ya tenía la gestión de Horacio era ir recuperando el vínculo del ciudadano con la costa, y además el uso del espacio público verde como tal. Este predio estuvo mucho tiempo cerrado y es un proyecto que demuestra esta mirada que tenemos de una Ciudad que encuentra la posibilidad de desarrollarse pero en un equilibrio con la recuperación de espacio verde, público, el acceso y la vista al agua con zonas maravillosas como son estas, donde la naturaleza ya está instalada...”, dijo Macri.

El ministro estuvo acompañado por Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano. El predio cuenta con 71 hectáreas, que tendrá un 70% del mismo dedicado a espacios verdes y públicos, e incluirá la construcción de torres, locales comerciales y espacios de recreación.