Jorge Macri extendió una invitación formal al papa León XIV para que visite la Ciudad + Seguir en









El jefe de Gobierno, Jorge Macri, extendió una invitación al Sumo Pontífice para que visite la Ciudad. La última vez que un Papa pisó territorio porteño fue durante la visita de Juan Pablo II en abril de 1987.

Jorge Macri extendió una invitación oficial a León XIV para que visite la Ciudad.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, formalizó una invitación al papa León XIV para que visite la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta fue entregada personalmente en Roma por el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, en el marco de una visita oficial.

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En el escrito, Jorge Macri destacó la relevancia que tendría la llegada del Pontífice para la capital argentina: “Para los porteños sería una inmensa alegría y un profundo honor poder recibir a Su Santidad en Buenos Aires.” En ese sentido, definió a la ciudad como “un espacio de encuentro y convivencia entre distintas tradiciones religiosas” y “una verdadera cuna del diálogo interreligioso”, donde “comunidades de diversas confesiones conviven y trabajan juntas por el bien común”.

La invitación de la Ciudad al papa León XIV El jefe de Gobierno también puso el foco en el vínculo entre el gobierno porteño, la Ciudad y la Iglesia Católica. Así, destacó el impacto que tendría una eventual visita papa y aseguró que “tendría un significado muy especial para quienes habitamos esta ciudad" porque "representaría un momento de encuentro, esperanza y renovación espiritual para miles de fieles”.

Leon XIV El sucesor de Francisco podría visitar la Argentina en próximas giras. Desde el entorno de la Ciudad, Pompeo subrayó la dimensión local de ese lazo: “Nuestro país tiene un vínculo profundo con la Iglesia Católica, que forma parte de nuestra historia pero también de nuestra vida cotidiana". Luego, también tuvo palabras para recordar el legado de Jorge Bergoglio: "El pontificado de Francisco ocupó un lugar muy importante para nuestra sociedad, y la visita de Su Santidad tendría un profundo valor para todos los argentinos”.

En el Gobierno porteño esperan ahora una respuesta del Vaticano. De concretarse, sería la primera visita de un Papa a Buenos Aires en casi 39 años, desde la realizada por Juan Pablo II en abril de 1987.

La dura condena del papa León XIV a la guerra en Medio Oriente: "Es una vergüenza para toda la humanidad" En el marco del V Domingo de Cuaresma, el papa León XIV volvió a poner el foco en la escalada de violencia global y lanzó un duro mensaje desde el Vaticano. Durante el rezo del Ángelus, asomado a la ventana del Palacio Apostólico, el Pontífice calificó los conflictos en curso como un “escándalo” y redobló su llamado a frenar la guerra en Medio Oriente. Ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, León XIV advirtió que la situación actual constituye un “clamor a Dios” y una “vergüenza para toda la humanidad”. En ese sentido, insistió en la necesidad de no naturalizar el sufrimiento de la población civil. “No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas, víctimas indefensas de estos conflictos”, afirmó. Y agregó: “lo que les afecta, afecta a toda la humanidad”. El Papa fue enfático al reclamar un cese inmediato de las hostilidades y planteó que la continuidad de la violencia representa un fracaso colectivo. “Renuevo con vehemencia mi llamamiento a perseverar en la oración, para que cesen las hostilidades y se abran finalmente caminos de paz, basados en el diálogo sincero y el respeto a la dignidad de cada persona humana”, sostuvo.