Tras pago, Massa dijo que FMI no volverá hasta el balotaje

Con respecto al Fondo Monetario Internacional, Massa dijo que “el desafío es que aumentemos exportaciones y reservas” para pagarle. También aseguró que es necesario “rediscutir el acuerdo con el Fondo sobre la base de decirle: ‘Yo te voy a pagar, pero no me vas a poner condiciones inflacionarias’”.

“La Argentina tiene una hipoteca que tomó el tío jugador de la familia. La plata se fue de la Argentina y le quedó una deuda de u$s45.000 millones. ¿Y cómo es la relación con el usurero? Pone condiciones para su cobro, no para tu desarrollo. Ayer anticipé que vamos a pagar al FMI y con eso le digo: ‘Hasta después de las elecciones no venís; no vas meter la nariz hasta la segunda vuelta, yo te pago pero no vuelvas’”, enfatizó Massa.

“Son las cosas con las que convivimos. En abril nos juntamos con (el presidente de los Estados Unidos Joseph) Biden, planteamos un esquema puente (de financiamiento) por la sequía, el FMI reconoció que era un shock y hasta agosto no hizo un solo desembolso con vencimientos en el medio en junio y julio. Pensaban que nos contaban el nocaut y armamos una triple operación con yuanes, Qatar y CAF. Todo eso genera estrés en la economía. El año que viene ese estrés no existe”, concluyó.