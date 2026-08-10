Los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, que comenzarán este martes, aparecen como la salvación para varios gigantes de la región que están de racha negativa.

La Copa Sudamericana apunta a ser la salvación para varios grandes del continente

Los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 , que comenzarán este martes, aparecen como la salvación para varios gigantes de la región que viven malos presentes.

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Grandes como River, Boca, San Pablo, Santos y Atlético Mineiro apuestan sus todas fichas a ganar el certamen internacional para tener una alegría, en medio de presentes oscuros, y asegurar un lugar en la deseada Copa Libertadores 2027 , el objetivo primario.

Algunos de ellos, como River, los afrontan cargando con la peor racha de resultados de su historia, con seis derrotas consecutivas.

"Hay que cortar esto ya" , afirmó su entrenador, Eduardo Coudet , cuya estadía en el "Millonario" puede terminar abruptamente si no consigue avanzar en la Sudamericana.

El equipo de Núñez tiene una llave complicada. El miércoles visita en Bogotá a un Independiente Santa Fe que lo espera en 'El Campín' para darle el tiro de gracia.

Ante el "Cardenal", River "tiene que revertir esta racha, obviamente", afirmó Coudet, que conoce las "consecuencias de una racha como ésta".

Y es que el "Millonario" viene de derrota en derrota. El sábado sufrió su sexta al hilo, frente a Tigre por la liga argentina, y desde mayo no logra siquiera un empate, perdiendo los seis partidos que disputó.

"Sé en el lugar en el que estoy. Es una situación muy compleja perder tantos partidos seguidos", se sinceró el 'Chacho'.

Precisamente su verdugo del sábado, Tigre, que dejó afuera en los playoffs para octavos a Nacional de Uruguay, recibirá el miércoles al único elenco "charrúa" con vida en los torneos Conmebol, el Montevideo City Torque.

Boca, en alza, contra un rival ideal

Boca, en tanto, viene en alza en su juego y si bien avanzó con drama a octavos de la Sudamericana, en el torneo argentino apenas pudo empatar el sábado con Vélez.

Para llegar a los cuartos, el "Xeneize" deberá eliminar a un rival que se le presenta ideal, el debutante paraguayo Deportivo Recoleta, al que recibirá el martes en Buenos Aires.

No obstante, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena no pueden vender la piel del oso antes de cazarlo.

Boca, dos veces campeón de la Sudamericana (2004 y 2005), sufrió en mayo una humillante eliminación en la fase de grupos de la Libertadores a manos de la Universidad Católica de Chile.

Además, a duras penas pudo vencer en penales a otro equipo de ese país, el O'Higgins, en los playoffs para octavos de la Sudamericana en julio.

El Deportivo Recoleta fue la sensación de la fase de grupos de la Sudamericana, donde dejó por el camino a equipos de gran renombre como el Santos de Neymar y San Lorenzo, al que derrotó en Buenos Aires en la última fecha para avanzar a octavos como primero de la llave.

Los seis brasileños en carrera

Entre los 16 equipos en carrera en el torneo regional, seis de ellos son brasileños: Sao Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino, Botafogo y Vasco da Gama.

De ellos, el que aparenta tener el cruce más complicado es el Sao Paulo, que deberá subir a los 3600 metros de altitud de La Paz el martes para visitar al Bolívar.

El tricolor paulista, campeón del torneo en 2012, enfrentará a un "Celeste" paceño que no solo se hace fuerte en el estadio Hernando Siles, sino que también es peligroso de visita, como lo demostró en los playoffs a octavos cuando eliminó al Gremio en Porto Alegre.

El Santos de Neymar, por su parte, en los papeles tiene el cruce más accesible, contra el Macará ecuatoriano, al que recibirá el jueves en el Vila Belmiro y visitará una semana después en Ambato.

Pero el equipo de Ney no puede dedicarse de lleno a la Sudamericana, porque en la liga brasileña cayó el domingo a zona de descenso al perder con el Athletico Paranaense de local.

En la misma situación está el Vasco da Gama, antepenúltimo en el Brasileirão, que además tiene un rival de peso, el Olimpia, tres veces campeón de la Libertadores (1979, 1990 y 2002) que busca reverdecer viejos laureles.

El Botafogo tampoco la tiene sencilla. Deberá visitar el jueves al Cienciano en los 3400 metros de altitud de Cusco.

El equipo peruano se hace fuerte en la capital del imperio inca, donde en los playoffs goleó al último campeón de la Sudamericana, el Lanús, y alimenta su sueño de ganar nuevamente el certamen tras más de 20 años (2003).

Red Bull Bragantino y Atlético Mineiro le asegurarán a Brasil un representante en cuartos de final, ya que se enfrentarán entre sí con el primer partido el miércoles en Bragança Paulista y la revancha siete días más tarde en Belo Horizonte.