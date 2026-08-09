Semana clave para el mercado: llega la inflación de julio con el foco en el dólar, tasas y nuevos balances locales + Agregar ámbito en









Los inversores seguirán de cerca el IPC del séptimo mes del año, la liquidez y las señales del Tesoro, en una agenda cargada de datos económicos y resultados corporativos. En el plano internacional, EEUU también publicará el dato de inflación, junto con cifras clave de actividad y consumo.

La inflación de EEUU y de Argentina, entre los datos más importantes de la semana. Depositphotos

La segunda semana de agosto llegará con una agenda cargada de datos económicos, licitaciones y balances corporativos, aunque todas las miradas del mercado local estarán puestas en un dato clave: la inflación de julio, que el INDEC dará a conocer el jueves. El dato se conocerá en un escenario en el que el dólar sigue bajo la atención del mercado, mientras persiste la tensión en el mercado de pesos, con la liquidez como una de las principales variables que monitorean los inversores

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El IPC será el principal termómetro de la semana para el mercado, luego de que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires mostrara una aceleración en julio (a 2,9%, desde el 1,8%) y encendiera interrogantes sobre cuánto de ese movimiento podría trasladarse al índice nacional. El dato será seguido especialmente por su impacto sobre las tasas de interés, los bonos en pesos y las expectativas cambiarias.

La publicación llegará el jueves a las 16, cuando el INDEC difundirá además los valores de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) correspondientes al séptimo mes del año.

Antes, el mercado tendrá otra prueba relevante. Este miércoles, el Tesoro realizará la primera licitación de deuda de agosto, en la que buscará renovar alrededor de $4,5 billones. El resultado será observado de cerca en un contexto en el que las tasas en pesos volvieron a quedar bajo presión y la administración de la liquidez se convirtió en una variable central para contener la volatilidad del dólar.

En paralelo, continuará la temporada de balances corporativos, con una semana particularmente intensa para las compañías argentinas. Entre lunes y jueves se conocerán los resultados de más de una decena de empresas, entre ellas YPF, Grupo Supervielle, Central Puerto, Adecoagro, Mirgor y Globant.

Inflación de EEUU y señales para la Fed En el plano internacional, el principal dato llegará desde Estados Unidos con la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. La cifra cobrará especial relevancia después de la volatilidad que mostraron las materias primas y, particularmente, el petróleo en medio de las tensiones geopolíticas. Además, los datos se conocerán después de las últimas señales de debilidad del mercado laboral estadounidense, por lo que cada indicador será analizado por los inversores en función de sus posibles implicancias para las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). La agenda estadounidense se completará con los precios al productor, las solicitudes semanales de desempleo, las ventas minoristas y la confianza del consumidor, indicadores que permitirán obtener nuevas señales sobre la evolución de la principal economía mundial. La agenda económica, día por día Lunes 10 de agosto Balanza comercial de Japón.

Balances de YPF (YPFD), Grupo Supervielle (SUPV), Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Cablevisión Holding (CVH) .

. Deuda: llamado a la primera licitación del Tesoro de agosto.

Brasil: Informe Focus del Banco Central, con las expectativas del mercado sobre inflación, tasas y actividad. Martes 11 de agosto Balances de Central Puerto (CEPU), Edenor (EDN) y Adecoagro (AGRO) .

. El INDEC publica el Indicador Sintético de Servicios Públicos (ISSP) de mayo .

. Brasil: IPC de julio y minutas del Copom. Miércoles 12 de agosto Inflación de julio en Estados Unidos , uno de los datos internacionales más relevantes de la semana.

, uno de los datos internacionales más relevantes de la semana. Inflación de Alemania e Italia.

El Tesoro realizará la primera licitación de deuda de agosto. Jueves 13 de agosto El INDEC difundirá a las 16 la inflación de julio , el principal dato local de la semana.

, el principal dato local de la semana. El organismo también publicará las canastas Básica Alimentaria (CBA) y Básica Total (CBT) de julio.

de julio. Precios al productor de Estados Unidos de julio.

de julio. Solicitudes semanales de desempleo en Estados Unidos.

IPC de Japón y España.

PBI del Reino Unido del segundo trimestre.

del segundo trimestre. Producción industrial de la Unión Europea de junio.

Ventas minoristas de Brasil de junio.

Balances de Globant (GLOB) y A3 Mercados (A3). Viernes 14 de agosto El INDEC publica la Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria (UCII) de junio .

. Ventas minoristas de Estados Unidos de julio.

de julio. Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de agosto.

IPC de Francia.

PBI de la Unión Europea del segundo trimestre.

del segundo trimestre. Balanza comercial de la Unión Europea de junio.

Estimación preliminar de empleo de la UE del segundo trimestre.

Cuenta corriente de China del segundo trimestre (preliminar).