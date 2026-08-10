Wall Street avanza con cautela, mientras el petróleo rebota y vuelve a cobrar protagonismo

Los operadores esperan la publicación de la inflación norteamericana esta semana, luego de que disminuyeran las apuestas por una suba de tasas por parte de la Reserva Federal. El petróleo regresa a los u$s86, ya que sigue sin alcanzarse un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

El dato fuerte de la semana será el IPC de EEUU que se conocerá el miércoles.

Las acciones en los mercados globales suben este lunes, como así también los precios del petróleo. Ya que si bien Irán anunció que estaba a punto de alcanzar un acuerdo definitivo con Omán para definir nuevas rutas marítimas en el estrecho de Ormuz, EEUU anunció un cambio en su estrategia contra Teherán . En paralelo, los mercados esperan los datos clave sobre la inflación norteamericana que se conocerá el miércoles.

Irán afirmó el domingo que un acuerdo con Omán sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz se encontraba en su etapa final, pero reiteró que la vía marítima solo se reabriría una vez que Estados Unidos cumpliera con otras condiciones.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio a entender que está dispuesto a dejar que aumente la presión económica sobre Irán en lugar de lanzar nuevos ataques militares para forzar la reapertura del paso marítimo.

" Estamos observando a Irán con su enorme inflación y el hecho de que no tienen dinero" , dijo Trump a Axios en una entrevista el domingo, afirmando que el bloqueo naval estadounidense al país estaba agravando sus problemas financieros. "Lo estamos manejando con discreción" .

Mientras tanto, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 2,79% hasta u$s85,86 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 2,98%, hasta los u$s80,47 el barril.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años — el termómetro de la economía global — avanzan 0,62%, mientras que el oro baja 0,17% hasta los u$s4.391.

La reapertura del estrecho de Ormuz quedó bajo presión por las condiciones atribuidas a Irán, mientras el petróleo reaccionó con una fuerte suba. Imagen: Freepik

Las claves en Wall Street

Las acciones asiáticas subieron durante la noche, siguiendo la estela de los valores de Wall Street, que alcanzaron un máximo histórico el viernes después de que un informe de empleo en EEUU peor de lo esperado llevara a los operadores a reducir sus apuestas sobre las subas de tasas de la Fed.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,05%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,67%. Mientras, el Kospi surcoreano avanzó 0,65% y el Nikkei 225 japonés saltó 2,22%.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,23%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,03% y el CAC francés acompaña con 0,01%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,48%.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,09%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,03%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,11% a la baja.

El dato fuerte de la semana será el IPC de EEUU que se conocerá el miércoles. Se espera que la inflación de julio haya sido de3,4 % interanual, en comparación con el 3,5 % del mes anterior. Se prevé que el IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, aumente un 2,5% anual, frente al 2,6% registrado en junio.