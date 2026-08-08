La reacción de Javier Milei frente a la muerte del padre de Lionel Messi: "Da vergüenza" + Agregar ámbito en









El Presidente recordó el difícil momento que atravesó el capitán de la Selección durante el Mundial 2026 y cuestionó a quienes fueron críticos con el futbolista en el pasado.

La reacción de Javier Milei frente a la muerte del padre de Lionel Messi: "Da vergüenza".

El presidente Javier Milei se refirió este sábado al fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, con un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la figura del capitán de la Selección argentina y cuestionó a quienes fueron críticos con el futbolista.

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“Da vergüenza pensar que hubo anti-Messi en la Argentina”, sostuvo Milei en una historia publicada en su cuenta de Instagram. El mandatario recordó que Messi disputó el Mundial 2026 mientras atravesaba la delicada situación de salud de su padre y afirmó que buscó “darle una alegría al pueblo argentino” mientras Jorge Messi se encontraba en sus últimos días de vida.

En ese sentido, calificó a Messi como “el ser humano más grande de la historia del país” y destacó el esfuerzo que realizó el futbolista durante la competencia internacional pese al difícil momento personal que atravesaba.

El posteo de Milei en Instagram. La noticia de la muerte de Jorge Messi La muerte de Jorge Messi, a los 68 años, se conoció durante la madrugada de este sábado y generó numerosas muestras de pesar en el mundo del fútbol y en distintos ámbitos. El padre del capitán de la Selección permanecía bajo atención médica debido a un delicado estado de salud.

Según informó el Sanatorio Centro de Rosario, Jorge Messi falleció a las 2 de la madrugada de este sábado. La institución médica indicó que, por cuestiones de privacidad y respeto hacia la familia, no se brindarán detalles sobre las causas del fallecimiento.

"Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias. En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento", sentenció el documento. El padre del capitán de la Selección permanecía bajo atención médica debido a un delicado estado de salud. La noticia provocó mensajes de acompañamiento hacia Lionel Messi y su familia por parte de distintas figuras vinculadas al fútbol, además de dirigentes políticos y organismos internacionales. Durante el Mundial 2026, la situación de salud de Jorge Messi había generado preocupación en torno al capitán argentino. A pesar de ese contexto, el capitán de la Albiceleste continuó participando de la competencia y, según remarcó Milei en su publicación, buscó representar al seleccionado nacional y darle una alegría al pueblo argentino mientras atravesaba el difícil momento familiar.

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