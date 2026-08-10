Goldman Sachs anticipa otra suba del oro hasta fin de año: por qué es clave para la Argentina

El banco de inversión proyecta que el oro alcanzará u$s4.900 a fin de año, en el marco de la mayor variación en los últimos dos meses. Los detalles de la vital importancia del oro en el entramado de exportaciones mineras argentinas, en la nota.

El precio internacional del oro podría volver a ser un catalizador que impulse el valor de las exportaciones mineras argentinas. Pese a contar con una fuerte caída de precios entre fines de enero y fines de junio, el metal precioso explicó el 61% de las exportaciones mineras del país en el primer semestre del año.

Un informe de Goldman Sachs , uno de los grandes bancos de inversión de Estados Unidos, indica que el precio del oro volverá a subir en la segunda mitad del año gracias a importantes compras de los bancos centrales, un probable cambio en las expectativas del mercado sobre los tipos de interés y la diversificación de las carteras de los inversores privados.

A su vez, el banco describe que el oro se revalorizó un 123% desde 2022 , pero cayó unos u$s300 en los primeros seis meses de este año, hasta los u$s4.016 dólares por onza a fecha de 29 de junio.

El pasado viernes, el oro contó con un aumento de 2,44%, a u$s4.350 la onza, la mayor variación en los últimos dos meses, debido a una menor expectativa de aumento de las tasas de interés de EEUU hasta fin de año.

La consultora Trading Economics subrayó que, debido a que los precios de la energía perdieron algo de tracción en los últimos días, y el rendimiento de los bonos del Tesoro de EEUU cedió, las tenencias de oro y las de activos que no devengan interés se volvieron más atractivas debido a su menor “costo de oportunidad”. El repunte reciente hizo que el oro avance un 6,6% en lo que va de agosto y 27,8% en lo que va del año.

Banco de inversión proyecta que el oro alcanzará u$s4.900 a fin de año. Depositphotos

La previsión de Goldman Sachs

En ese marco, la previsión de Goldman Sachs Research es que el oro alcanzará los u$s4.900 dólares a fin de año, “impulsado principalmente por la diversificación de las reservas de los bancos centrales de los mercados emergentes”. Uno de los datos que se subrayan en el informe es que, según una reciente encuesta del Consejo Mundial del Oro, “un récord del 45% de los 76 bancos centrales encuestados entre febrero y mayo esperan aumentar sus propias reservas de oro en los próximos 12 meses”.

Lina Thomas, analista senior de Goldman Sachs Research, indicó que existen algunos desafíos para el precio del oro a corto plazo, como la preocupación por las tasas de interés y el nivel de inflación, que podría limitar la demanda de oro, tanto como cobertura contra la depreciación del dólar como a través de ETFs sensibles a los tipos de interés.

El oro en la Argentina

Aunque la producción local del metal precioso viene en declive mientras el litio gana protagonismo, el oro conserva su lugar como principal rubro de las exportaciones mineras argentinas. En el primer semestre sumó u$s2.905 millones, sobre un total de ventas externas del sector de u$s4.742 millones. La plata, cuya extracción está normalmente asociada a la del oro, aportó u$s562 millones adicionales, llevando a los dos metales a explicar el 73% de las exportaciones mineras del país.

Aunque la producción local del metal precioso viene en declive mientras el litio gana protagonismo, el oro conserva su lugar como principal rubro de las exportaciones mineras argentinas. Imagen creada con IA

Un factor que entre fines de enero y junio habría sido importante en la tendencia bajista del precio del oro es la tendencia de los bancos centrales de algunos países, como Rusia y Turquía, de vender oro para estabilizar sus monedas y sus economías de los impactos del conflicto en el Golfo Pérsico. Además, en ese período China, uno de los principales compradores de oro del mercado mundial, desaceleró sus compras tras el pico de enero pasado y podría haberlas reactivado a medida que el metal precioso se acercó a la cotización de u$s4.000 por onza.

En cualquier caso, el reciente repunte y la previsión de Goldman Sachs de que el oro volvería a rozar los u$s5.000 la onza hacia fin de año jugarían a favor de las exportaciones mineras de la Argentina.